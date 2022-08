Jedenie zvieracích výkalov či iné zvrátené výzvy. Žilinka nechal preveriť platformu, ktorú spravuje Sulíkov syn

Plnenie bizardných výziev

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť internetovú platformu Youdare, ktorej výkonným riaditeľom a programátorom je Filip Sulík, syn predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka Sociálna sieť je zameraná na tvorenie a plnenie výziev, avšak na to sa od používateľov musí vyzbierať dostatok financií. Osoba musí nakrútiť a zverejniť video, na ktorom výzvu plní, na internetovej platforme. Informoval o tom denník Nový Čas.Na platforme sa však objavujú bizarné výzvy, ktoré plnia aj neplnoleté osoby. Medzi takéto výzvy patrí napr.čiŽilinka preto uložil zabezpečiť preverenie riaditeľovi trestného odboru, „v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných výziev spôsobilých vážnym spôsobom ohroziť či poškodiť život, zdravie, morálnu výchovu, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť, nedošlo alebo nedochádza k spáchaniu niektorého z trestných činov,“ uviedol generálny prokurátor.Programátor Sulík obhajuje vývojárov platformy slovami, že výzvy nevymýšľajú oni, ale užívatelia. Tých na sieti dovedna existuje asi 50-tisíc.„Rovnako ako Mark Zuckerberg nevymýšľa, čo užívatelia píšu na Facebooku. Na rozdiel od iných sietí sme však pristúpili k zaisteniu bezpečnosti v niekoľkých krokoch,“ tvrdí Sulík, ktorý dodal, že sociálna sieť je dostupná od 18 rokov a každý príspevok prísne posudzujú.Výkonný riaditeľ platformy priznal, že im nenapadlo, že sa ľudia budú vyzývať k plneniu bizarných úloh, ako je napr. jedenie výkalov.„Ako sa však ukázalo, ľudská fantázia je nekonečná. Na druhej strane to je pozitívne, pretože sme boli inšpirovaní odstrániť nedostatky. Taktiež vítame preverenie generálnym prokurátorom,“ uzavrel Sulík.Platforma Youdare by podľa slov Filipa Sulíka mala byť sprístupnená od 18 rokov, v minulosti však sám priznal, že zaregistrovať sa môže ktokoľvek, kto má 15 a viac rokov.„Či tvoriť, alebo plniť výzvy, čo i len prezerať si ich bude vyžadovať prihlásenie a potvrdenie veku 15 a viac rokov. Keď sa niekto zaregistruje a má 18 rokov a chce robiť niečo nebezpečné a nebude vyzerať, že má 18 rokov, tak to proste zrušíme,“ tvrdil programátor.Zároveň priznal, že s otcom Richardom Sulíkom mal už veľa hádok v súvislosti s internetovou platformou. Filip Sulík však skonštatoval, že s otcom to nekonzultuje, pretože s platformou nemá nič čo dočinenia.Advokát Robert Bános si myslí, že v prípade sociálnej siete by mohlo „dochádzať k naplneniu skutkových podstát niektorých trestných činov len vo vzťahu ku konkrétnym výzvam, ktoré by mohli smerovať k páchaniu trestných činov. Avšak tieto by sa vzťahovali najmä na vyzývateľa, prípadne vykonávateľa danej výzvy.“Advokát dodal, že prevádzkovateľ platformy by niesol zodpovednosť „v prípade trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania podľa paragrafu 360 Trestného zákona, avšak len za splnenia tam uvedených podmienok.“