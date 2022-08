Miera nezamestnanosti klesá naprieč celým Slovenskom, v štyroch okresoch však stále presahuje 15 percent (video)

Okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti

V Bratislave je najnižšia miera nezamestnanosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zamestnanosť sa postupne zvyšuje

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Okreszostal aj v júli okresom. Medzimesačne pritom klesla o 0,33 percentuálneho bodu na 18,83 percenta.mal minulý mesiac okres, a to 17,12 percenta. Oproti júnu išlo o pokles o 0,21 percentuálneho bodu.sa zaradil okres. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,30 percentuálneho bodu na 16,70 percenta.bola miera nezamestnanosti aj, kde medzimesačne klesla o 0,17 percentuálneho bodu na 15,18 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 41 okresoch, vzrástla v 36 okresoch a v dvoch okresoch sa jej výška nezmenila. Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese Krupina, a to o 0,21 percentuálneho bodu.Najviac sa nezamestnanosť oproti júnu tohto roka znížila v okrese Michalovce, a to o 0,66 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V.Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,58 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázali aj okresy Ilava,Trenčín a Nitra. V okrese Ilava miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,66 percenta, v okrese Trenčín 2,75 percenta a v okrese Nitra 2,79 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 6,23 percenta. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).. Rezort práce a sociálnych vecí sa chce podľa Krajniaka pri znižovaní nezamestnanosti sústrediť na tri kraje, a to Banskobystrický, Prešovský a Košický.