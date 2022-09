Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať

Finančné poradenstvo Thomasa Kehla je cenným a prepotrebným základom pre mladého človeka bez hlbšieho ekonomického vzdelania. Bude ho viesť a ukáže mu, ako nadobudnúť bohatstvo a zabezpečiť sa na starobu, aby neskôr nemusel citeľne znižovať svoj životný štandard.

Jediná kniha o financiách, ktorú by ste mali prečítať . Prečo?

Pretože ponúka množstvo rád a návodov, ako bezpečne a s istotou začať s finančným plánovaním.

Neobstoja žiadne výhovorky, ak odmietnete prevziať kontrolu nad svojimi financiami. Investovať vlastné peniaze so ziskom nebolo nikdy jednoduchšie ako dnes.

Bývalý investičný bankár Thomas Kehl a novinárka Mona Linkeová ukážu cestu, ako využiť akcie a ETF (Exchange Traded Funds) na nadobudnutie bohatstva a ako to funguje. Prinášajú zrozumiteľný, motivujúci a predovšetkým efektívny program pre každého, kto je ochotný vziať starostlivosť o financie do vlastných rúk.

Thomas Kehl má aj vlastný finančný podcast Finanzfluss, ktorý je podľa mnohých darom z nebies pre každého, kto chce vziať svoje finančné zdravie do vlastných rúk.

Jediná kniha o financiách, ktorú by ste mali prečítať je naozaj plná praktických tipov a príkladov z každodenného života. Je napísaná zrozumiteľne, ľahko (čo je asi zásluha najmä novinárky Mony) a zároveň odborne s príkladmi z praxe (to dodal zasa Thomas).

Spoločne dávajú návody, ako bezpečne a s istotou začať s finančným plánovaním a následne investovaním. Zorientujú vás na finančnom trhu a ukážu, čo je naozaj dôležité, na čo by ste sa mali sústrediť a čo je zasa prehnane medializované. Prípadne dokonca zavádzajúce.

Kniha je rozdelená do deviatich kapitol.

Najprv pôjde o niekoľko predsudkov, ktoré vás odrádzajú od toho, aby ste k téme peňazí a majetku pristúpili so zdravým sebavedomím.

Už v druhej kapitole sa bližšie pozriete na svoju finančnú situáciu. Dozviete sa napríklad, aké poistenia skutočne potrebujete a prečo môžete všetky ostatné pustiť z hlavy.

„V tretej kapitole sa po malých krôčikoch odvážime vstúpiť do sveta investovania a preberieme si najobľúbenejších klasikov investícií, od bežného účtu cez životné poistenie až po zmluvu o stavebnom sporení,“ sľubujú autori.

Preskočme na kapitolu 8, v ktorej objasnia niektoré pálčivé otázky, ktoré podľa ich skúseností mnohým ľuďom bránia začať. Reč bude o daniach, krachoch, správnom čase začať a o zelených investíciách.„No a v poslednej kapitole by som vás chcel ešte raz motivovať a ukázať vám, ako môže usporiadaná finančná situácia a začiatok budovania majetku vplývať aj na iné aspekty vášho života: šťastie, zdravie a slobodu,“ dodáva finančný odborník Thomas Kehl.