Prezident Zelenskyj udelil ministerke Milanovej za jej prácu Rád kňažnej Oľgy (foto)

Nádej a pocit bezpečia pre ženy a deti

Dlhodobá aj dočasná pomoc

Vojna za záchranu celej Európy

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú . Rád kňažnej Oľgy Milanová získala za neustálu podporu a osobnú angažovanosť pri pomoci Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu s Ruskom.Zelenskyj šéfku rezortu kultúry ocenil za jej konkrétne kroky, ale i projekty rezortu kultúry na podporu Ukrajiny. Milanová už od začiatku vojny aktívne spolupracuje s ukrajinským ministrom kultúry Oleksandrom Tkachenkom na koordinácii podpory Ukrajiny v kultúrnej oblasti. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo kultúry SR (MK SR).“Ocenenie od ukrajinského prezidenta si nesmierne vážim. No ešte viac ma hreje pri srdci, že sme mohli pomôcť mamám s deťmi, utekajúcim z vojnou zmietanej krajiny, ktorým sme vedeli dať nádej, pocit bezpečia a v neposlednom rade aj priestor na rozvoj talentu ich detí. Za to všetko patrí nielen vďaka, ale aj samotné ocenenie všetkým našim organizáciám, ktoré pomáhali od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine,” vyjadrila sa Milanová.Rád kňažnej Oľgy, ktorý získala, sa udeľuje výlučne ženám za ich zásluhy v rozličných oblastiach štátnej a verejnej služby, ale aj činy a prácu v prospech ich susedov.Ministerstvo kultúry poskytuje ľuďom z Ukrajiny dlhodobú i dočasnú pomoc. V dlhodobej rovine ide napríklad o pomoc rodinám s deťmi, ktoré študujú umenie a v SR hľadajú dlhodobé útočisko. Dočasná pomoc je cielená na ľudí z Ukrajiny, ktorí chcú na Slovensku len krátkodobo pôsobiť v umeleckej oblasti.Spolu s MK SR sa do pomoci zapojili i viaceré z jeho organizácií, napríklad Slovenské národné divadlo Slovenské národné múzeum , ale i SĽUK Lúčnica či Pamiatkový úrad SR . Milanová tiež na sklonku júna osobne navštívila Ukrajinu za účelom prípravy ďalších krokov na pomoc Ukrajine.“Putin bojuje proti našej identite, aby zničil našu identitu. Keď sedíme v divadle a spustí sa poplach a varovná siréna, tak ľudia potom vnímajú samotné predstavenie aj to, že sa nachádzajú v divadle, so slzami v očiach - prežívajú to úplne inak, než v mierovej dobe. Viem, že v tejto vojne zvíťazíme, pretože máme takých priateľov, ako je Slovenská republika. Myslím si, že táto vojna je nielen vojnou za záchranu Ukrajiny a ukrajinského kultúrneho dedičstva, ale vojnou za záchranu celej Európy,” skonštatoval pri príležitosti ocenenia Milanovej minister kultúry a informačných technológií Ukrajiny Oleksandr Tkachenko.