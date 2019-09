Jedinečné Terapeutické ihrisko detskej nemocnice na Kramároch podporia nabehanými kilometrami účastníci behu No Finish Line Bratislava

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2019 (Webnoviny.sk) -Každý kilometer predstavuje 1 euro na tento unikátny projekt, vďaka ktorému sa v Holandsku podarilo znížiť potrebu uspávania detí o 40 %. Verné makety prístrojov CT a MR simulujú diagnostické vyšetrenia a pripravia dieťa na jeho priebeh natoľko, aby vyšetrenie zvládlo bez potreby narkózy."Uvedomujeme si, že narkóza je umelý zásah do organizmu a edukačnou činnosťou vieme veľké percento detí diagnostikovať prirodzenou cestou bez anestézie. Deti majú len jediný strach, a to je strach z neznáma. Ak si budú môcť vyšetrenie nacvičiť v totožných podmienkach s totožnou technikou, mnohé z nich toto vyšetrenie zvládnu bez narkózy," hovorí generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.Detský pacient nevidí rozdiel medzi reálnym prístrojom a tým terapeutickým. Prístroj vydáva aj totožné zvuky a simuluje presné vyšetrenie, vďaka čomu dieťa prekoná strach z hluku a tunela. Súčasťou terapeutického ihriska budú aj edukačné makety ľudského tela, ktoré budú slúžiť ako príprava pre operáciami. Lekári budú môcť vhodnou detskou formou vysvetliť malému pacientovi, ale aj rodičom, aký zákrok idú robiť."Získať si pozornosť a hlavne spoluprácu detského pacienta si vyžaduje nielen zvýšené úsilie zo strany zdravotníckeho personálu ale aj špeciálne techniky a technológie. Veľmi radi podporíme úmysel Národného ústavu detských chorôb a pomôžeme takpovediac vybehať peniaze na nákup simulátora MR a CT vyšetrenia" povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá je generálnym partnerom charitatívneho bežeckého podujatia No finish line.Prispieť v charitatívnom behu NO FINISH LINE môže skutočne každý. Stačí kedykoľvek zabehnúť alebo prejsť po okruhu 1500 metrov otvorenom nonstop v dňoch 9. – 13. októbra. Čím viac kilometrov účastník zvládne, tým väčšou sumou prispeje nezisková organizácia Children&Future Bratislava na kúpu prístroja.Najlepší bežci v jednotlivých kategóriách budú vyhodnotení a ocenení. "Beh No Finish Line oslávi tento rok v Európe už 20 rokov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo po prvýkrát do projektu zapojiť aj Bratislavu. Verím, že kúpou simulátora prispejeme ku komfortu detských pacientov, ktorí podstupujú psychicky náročné diagnostické vyšetrenia," vysvetľuje výber podporeného projektu Katarína Petrášová, riaditeľka neziskovej organizácie Children&Future Bratislava.Do behu sa môžu zapojiť jednotlivci bez ohľadu na vek či aktuálnu kondíciu. Pre firemné tímy je pripravený 24 hodinovýTen najlepší desaťčlenný tím získa možnosť reprezentovať Slovensko na NO FINISH LINE MONACO 16. - 24. novembra 2019, pričom všetci členovia budú mať zabezpečenú dopravu, ubytovanie a registráciu na podujatie.Charitatívny behvznikol v roku 1999 v Monaku s cieľom podporiť myšlienku vyhlásenia 20. novembra za univerzálny medzinárodný deň práv dieťaťa. Aj Bratislavu príde osobne podporiť jeho excelenciaktorý symbolicky absolvuje aj jeden okruh. Knieža je dlhoročným členom Medzinárodného olympijského výboru a ako športovec účastníkom piatich zimných olympiád.Registrácia na beh je spustená na stránke www.nofinishline.sk Inzercia