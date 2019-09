R. FICO MÔŽE SPÁVAŤ PRE GORILU POKOJNE, MYSLÍ SI P. PELLEGRINI

Bratislava 27. septembra - Ak je kauza Gorila pravdivá, šéf Smeru-SD Robert Fico môže z ľudí, ktorí sa v nej spomínajú, spávať najpokojnejšie. V piatok to po rokovaní vlády skonštatoval premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Viackrát poukázal, že ide o kauzu vlády Mikuláša Dzurindu. Je za to, aby sa všetko vyšetrilo.





"Myslím si, že Robert Fico môže naozaj pokojne spať, pretože ísť niekde do bytu, vypiť kolu a niečo rozprávať, ak je to pravda, to je to najmenej, čo je v Gorile," vyhlásil premiér s tým, že prepis hovoril o návšteve Fica v byte, "kde asi obsah nie je o žiadnej aktivite".Pellegrini pripomenul, že kauza sa týkala Dzurindovej vlády. "Viem, že v Gorile je veľmi veľa popísaného o tom, ako sa uplácalo pri privatizácii štátneho majetku," povedal Pellegrini s tým, že sa teší, ako sa ráno zobudili ľudia, ako Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, či Jirko Malchárek. "Pozrite si tú Gorilu znovu, lebo doteraz niekto pri Gorile stále spomína len Roberta Fica. Dočítate sa tam veci o SDKÚ a všetkých tých privatizéroch, a o tom ako tam šušťali 'počítačky' peňazí. Ak je toto pravda, ďalšia vlna ľudí musí odísť z verejného života a hanbiť sa, ospravedlniť sa a mnohí možno aj pôjdu do basy," reagoval.Na otázku, či by nemal z verejného života odísť Fico, keďže sa mal v byte rozprávať so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom, Pellegrini reagoval, že s Haščákom sa tiež rozprával. "Na 25. výročí osláv podniku Závody Slovenského národného povstania, kde som s ním sedel, pretože Penta je spoluakcionár. (...) Mám odísť zo slovenského politického života, lebo som sa s ním rozprával? Nemyslím si," reagoval.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil účasť Fica v Gorile za špekuláciu. "Ja to považujem hlavne za kauzu SDKÚ, to sa prejavilo aj vo voľbách potom," skonštatoval po rokovaní vlády.To, že nahrávku z Gorily, ktorú polícia našla v decembri 2018 v dome Mariana K., označili znalci za autentickú, potvrdil pre denník Sme odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica. Nahrávka je dlhá možno aj desiatky hodín a obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011. "Sú tam veci, ktoré s Gorilou sedia, potom sú v spise veci, ktoré sme na nahrávkach nepočuli. Takisto sme na nahrávke našli aj úplne nové veci," povedal pre denník Kyselica.