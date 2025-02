Jedinou obranou Ukrajiny pred Ruskom je americký štít, tvrdí britský premiér

Ako odradiť Rusko?

Cesta do Washingtonu

18.2.2025 (SITA.sk) - V prípade dosiahnutia mieru na Ukrajine bude „jediným spôsobom", ako zabrániť Rusku v opätovnom útoku na Kyjev „bezpečnostná záruka zo strany USA". Vyhlásil to v pondelok britský premiér Keir Starmer Predseda britskej vlády zopakoval pripravenosť na nasadenie britských síl na Ukrajine spolu so silami ostatných štátov, ak sa dosiahne trvalá mierová dohoda.Po stretnutí európskych lídrov v Paríži však dodal, že musí existovať americká záruka, pretože je jediným spôsobom, ako účinne odradiť Rusko od opätovného útoku na Ukrajinu.Starmer zároveň potvrdil predchádzajúce vyhlásenie hovorcu britskej vlády, že na budúci týždeň zamieri do Washingtonu, aby sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom „a prediskutoval to, čo považujeme za kľúčové prvky trvalého mieru".Ochotu nasadiť britské sily na Ukrajine Starmer deklaroval už pred mimoriadnymi rozhovormi o európskej bezpečnosti, ktoré v Paríži zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron . Schôdzka vo francúzskej metropole sa uskutočnila deň pred stretnutím ministrov zahraničia USA a Ruska v Saudskej Arábii.