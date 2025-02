Mier na Ukrajine podľa Macrona umožnia len silné bezpečnostné záruky

Úsilie o trvalý mier na Ukrajine

Obavy európskych lídrov

18.2.2025 (SITA.sk) - Mier na Ukrajine „musí byť sprevádzaný silnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami", povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron . Vyjadril sa tak po telefonáte so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským „Usilujeme sa o silný a trvalý mier na Ukrajine. Dosiahnuť sa to dá tak, že Rusko musí ukončiť svoju agresiu, a mier musia sprevádzať silné a dôveryhodné bezpečnostné záruky pre Ukrajincov," uviedol Macron na sociálnej sieti X.„V opačnom prípade existuje riziko, že prímerie dopadne ako dohody z Minska," povedal s odkazom na zmluvy, ktoré sa v rokoch 2014 a 2015 snažili ukončiť konflikt na východe Ukrajiny.Macron so Zelenským telefonoval po tom, ako v Paríži usporiadal mimoriadne stretnutie s európskymi lídrami, na ktorom diskutovali o reakcii na dramatický posun americkej politiky voči Ukrajine.Európski lídri sa obávajú, že americký prezident Donald Trump chce uzavrieť mier s Ruskom v rozhovoroch, na ktorých sa nezúčastní Kyjev a už vôbec nie Európska únia Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti konštatoval, že Macron ho informoval o rozhovoroch s európskymi lídrami a že zdieľajú „spoločnú víziu“, ako dosiahnuť mier. „Zdieľame spoločnú víziu: Bezpečnostné záruky musia byť robustné a spoľahlivé,“ uviedol na sieti X.