Jedinou prekážkou na prijatie registrovaných partnerstiev sú poslanci, spoločnosť je pripravená

Konzervatívny parlament

Slovensko na chvoste Európy

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Európskeho parlamentu a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je presvedčený, že jedinou prekážkou zrovnoprávnenia ľudí z LGBTI komunity sú poslanci, ktorí momentálne sedia v parlamente. Slovensko už podľa neho dospelo do štádia, keď by sa mohlo posunúť smerom k vyspelejším krajinám, ktoré sú otvorenejšie a tolerantnejšie k inakosti.„Prieskumy verejnej mienky dlhodobo ukazujú, že v otázke zrovnoprávnenia LGBTI ľudí je verejnosť oveľa otvorenejšia než slovenskí politici, špeciálne v tomto parlamente, ktorý je konzervatívnejší ako naša spoločnosť,“ uviedol Šimečka v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl.Šimečka sa domnieval, že po vražde dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici príde na Slovensku k posunu v oblasti práv pre LGBTI komunitu, no nestalo sa tak. Ľudia s inou orientáciou sú podľa neho neustále terčom diskriminácie a nenávisti, mnohí preto odchádzajú zo Slovenska.„Ja sa pýtam, prečo nie je na Slovensku možné, aby sme tým ľuďom priznali rovnaké práva? Ak by prešiel napríklad návrh Progresívneho Slovenska na životné partnerstvá, desaťtisícom ľudí by to zlepšilo kvalitu života a tých zvyšných by to nič nestálo, vôbec by im to neubralo na ich právach a ani štát by to nič nestálo,“ povedal Šimečka.Poukázal na to, že Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie , ktoré nemajú zavedený inštitút registrovaných partnerstiev.„Mnohí hovoria, že je to preto, že Slovensko je kresťanská krajina, ale pozrime sa po Európe – Írsko, Španielsko, Malta, Rakúsko, to sú krajiny, kde katolícka cirkev a vierouka hrá veľkú rolu, napriek tomu sa dokázali posunúť a ľudia z LGBTI komunity tam majú plné práva,“ poukázal Šimečka. Dodal, že preto neberie argumenty, že tomu na Slovensku bránia iné dôvody, ako sú politici, ktorí sú aktuálne v parlamente.