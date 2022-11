Spojeneckí vojaci na Lešti dostali do užívania kontajnerové domy, sviatky strávia v dôstojných podmienkach

Sviatky v dôstojných podmienkach

Ďalšie vzniknú na Sliači

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - V Centre výcviku Lešť minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) spolu s českou ministerkou obrany Janou Černochovou odovzdali do užívania ubytovacie priestory určené najmä pre spojeneckých vojakov, ktorí posilňujú vojenskú prítomnosť NATO na Slovensku v reakcii na agresiu Ruska na Ukrajine.Kontajnerové domy poskytujú potrebné zázemie. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva obrany SR Kontajnerové mestečko s kapacitou viac ako 2-tisíc lôžok by malo byť dokončené v apríli 2023. „Chcem poďakovať všetkým zainteresovaným subjektom podieľajúcim sa na expresnej realizácii ubytovania pre príslušníkov aliančných jednotiek, ktorí odišli zo svojich domovov a od svojich blízkych, aby mohli chrániť nás, naše domovy a to, čo je nám najcennejšie. Teší ma, že nová rotácia českých vojakov na Lešti už bude môcť tráviť vianočné sviatky v dôstojných podmienkach,“ uviedol Naď.Ministerka Českej republiky tvrdí, že Slovensko robí maximum preto, aby sa naši spojenci cítili dobre. Oceňuje, že českí vojaci budú mať zabezpečený štandard ubytovania, ktorý doteraz chýbal.„Touto cestou by som veľmi rád poďakoval hostiteľskej krajine, predovšetkým však riaditeľovi CV Lešt pánovi Maštalskému, pretože to čo tu dnes vidíme, sa dá prirovnať k malému zázraku. V tak krátkom čase vybudovať ubytovacie priestory v štandarde 21. storočia je naozaj úctyhodné,“ zdôraznil veliteľ mnohonárodného bojového zoskupenia NATO na Slovensku český plk. Ladislav Bujárek.

Podobné ubytovacie kapacity vzniknú aj na leteckej základni Sliač, na ktoré vláda SR vyčlenila približne do 31 mil. eur.