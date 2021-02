Jedinou šancou pre naše zdravotníctvo je teraz dobrá reforma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenské zdravotníctvo je desiatky rokov pozadu za vyspelými krajinami. Jeho hlavnými problémami sú nedostatočné ľudské zdroje, zle nastavený systém financovania, malá otvorenosť inováciám, ale aj enormne zanedbané investície z minulosti.Práve teraz má Slovensko jedinečnú šancu na zásadnú zmenu vďaka rozsiahlym zdrojom financií, ktoré ponúka Fond obnovy a odolnosti.z generálneho riaditeľstva pre zdraviesa k tomu vyjadril: "Investície do fyzickej infraštruktúry nie sú jedinou možnosťou, ktorú fond obnovy poskytuje. Možné sú aj investície do ľudského kapitálu vo forme vzdelávania a školení." Pratellesi tiež povedal, že Slovensko má v Pláne obnovy veľmi ambiciózne návrhy, ktoré však celkom nezodpovedajú technickým kapacitám Slovenska. Verí však, že Slovenskom pripravený návrh bude schválený."Peniaze z Fondu obnovy nám určite pomôžu, predstavujú začiatok reformy," uviedlagenerálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárstva"Musíme v prvom rade myslieť na pacientov, ale aj na to, aby vyštudovaní odborníci mali kde pracovať - vybudovať optimálnu sieť nemocníc. To nám bude trvať ešte určite ďalších 10 rokov, keďže naša sieť nemocníc je tam, kde bola napríklad dánska pred 20 rokmi," dodala.generálny riaditeľ Sekcie reformnej agendyvšak doplnil:Vďaka politickej podpore, poctivej analytickej práci a financií z Fondu obnovy sa snažíme nastaviť dobrú a udržateľnú reformu, ktorá môže významne pomôcť."Generálny riaditeľsi myslí"Aby sme mali kvalitné nemocnice, ako aj zdravotnú starostlivosť, musíme akcelerovať vedu a výskum, zavádzať digitalizáciu do praxe a hlavne transfer informácií – dostať dáta k lekárom, a teda aj k pacientom."Ako zdôrazňujespoluzakladateľ"Komplexná reforma sa nedá dosiahnuť iba investíciou do "betónu", ale potrebné sú aj investície do ľudí, procesov a kvality služieb. Dôležitá je aj prevencia, ktorá je ďaleko najlacnejšou a najlepšou cestou pre pacientov. Tá je žiaľ zatiaľ v pláne reformy pokrytá minimálne."koordinátorka projektu: "Rada by som zdôraznila, že projekt novej nemocnice v Martine už pripravujeme tretí rok. Narážame však na nedostatok kvalitných lekárov, a preto v prvom rade vidím reformu postavenú na kvalitnom a cielenom vzdelávaní odborníkov."Nezávislýsi myslí, že analytické základy reformy zdravotníctva sú pripravené veľmi dobre. "Oceňujem komunikáciu s odbornou verejnosťou, ktorá je do nej postupne zapájaná. Nemocnica v Martine môže byť príkladom nového typu nemocníc, ktoré sa postavia na zelenej lúke s optimálne nastaveným manažmentom pacienta, novými procesmi a správnym naštartovaním akadémie vzdelávania. Bude to dobrý signál pre reformu."Vďaka pripravovanému Fondu obnovy a odolnosti spolu so štrukturálnymi fondmi môže Slovensko financovať náklady na reformu zdravotníctvaFinálnu verziu dokumentu pre oblasť zdravotníctva by sa mala dozvedieť verejnosť, uviedli zástupcovia ministerstva v diskusii o reforme zdravotníctva na Slovensku. Má politickú podporu a je pripravovaná na základe dobrej analýzy stavu a dát, ktoré boli k jej realizácii potrebné.Séria ITAPA Digital Talks bude pokračovať o mesiac témouITAPA Digital Talks je séria pravidelných online diskusných stolov s kľúčovými osobnosťami na aktuálne témy. Podujatia ITAPA už 20 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou na Slovensku, so stovkami spíkrov a účastníkov z domáceho prostredia aj zahraničia.Informačný servis