Odborári s novelou Zákonníka práce ostro nesúhlasia, chcú ju napadnúť na Ústavnom súde

Kolektívne vyjednávanie bude slabšie

Pribudnú ďalšie organizácie

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR chce cez opozičných poslancov Národnej rady SR napadnúť novelu Zákonníka práce na Ústavnom súde SR. Odborári to avizujú v liste, ktorý adresovali prezidentke Zuzane Čaputovej . Predstavitelia KOZ sú presvedčení o tom, že viaceré ustanovenia novely pracovného kódexu sú v rozpore s Ústavou SR a základnými zásadami právneho štátu.Prezidentka SR Zuzana Čaputová zmeny v Zákonníku práce minulý týždeň podpísala napriek výhradám odborárov. "V prílohe môjho predchádzajúceho listu som Vám zaslal naše argumenty na siedmich stranách a boli sme pripravení poskytnúť ešte ďalšie argumenty," uviedol v liste pre prezidentku SR šéf KOZ Marián Magdoško Na Slovensku sa podľa neho začal proces likvidácie rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a tým aj výrazného oslabovania vplyvu kolektívneho vyjednávania. "Celá novela Zákonníka práce je ukážkou nezvládnutia legislatívneho procesu, výsledkom ktorého sú zásadné zmeny, ktoré prišli pri jeho prerokúvaní a schvaľovaní v NR SR," tvrdí Magdoško.Prijaté zmeny budú mať podľa odborárov negatívny dopad aj na zástupcov zamestnancov v tripartitných diskusiách."Silné a reprezentatívne organizácie zamestnávateľov a zamestnancov sú kľúčové z pohľadu legitímnosti a efektívnosti sociálneho dialógu a vláda má dôležitú úlohu vytvárať potrebný rámec a stimulovať autonómny sociálny dialóg. Podľa vyjadrení na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR ani samotný predkladateľ tejto zmeny nevie, aká bude jej aplikačná prax," upozorňujú odborári.Súčasťou novely Zákonníka práce sú zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní. Zo zákona sa od začiatku marca tohto roka vypustia všetky ustanovenia, podľa ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.Zamestnancov aj zamestnávateľov budú v tripartite po novom zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov.Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov. Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do HSR. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca.