Jediný hraničný nekontrolovaný priechod Rafah je opäť otvorený, cudzinci a zranení Palestínčania môžu prejsť do Egypta

Priechod bol cez víkend zatvorený

Sanitky čakali na zranených

6.11.2023 (SITA.sk) - Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom v pondelok opäť otvorili, aby cezeň mohli prejsť zahraniční občania a zranení Palestínčania. Pre novinára pracujúceho so spravodajskou televíziou CNN to povedal nemenovaný egyptský pohraničník.Rafah je jediný priechod v Pásme Gazy, ktorý nie je pod kontrolou Izraela, ktorý svoje priechody zatvoril minulý mesiac. Minulý týždeň nastal prielom a cez priechod mohli prejsť držitelia pasov zo zahraničia a skupina kriticky zranených civilistov.Cez víkend bol však priechod dočasne zatvorený po tom, ako izraelský nálet zasiahol sanitku palestínskeho Červeného polmesiaca.V rámci pondelňajšieho znovuotvorenia podľa egyptského predstaviteľa prešlo cez priechod Rafah deväť zranených Palestínčanov s ťažkými zraneniami, ktorých sprevádzalo päť osôb. Počet Palestínčanov, ktorých previezli na liečenie do Egypta, sa tak podľa CNN zvýšil na 93.Sanitky z egyptského Červeného polmesiaca sa v pondelok zoradili pri hranici predtým, ako raneným Palestínčanom umožnili prejsť, a čakali na ich prevoz do nemocníc, uviedol novinár pracujúci pre CNN.Generálny úrad pre prechody a hranice v Gaze tiež v pondelok popoludní oznámil, že priechod Rafah otvorili pre cudzích štátnych príslušníkov a egyptských občanov, ktorých mená boli uvedené na pôvodnom zozname z 1. novembra.Úrad vyzval týchto ľudí, aby okamžite zamierili k priechodu, pričom zdôraznil, že prejsť cezeň budú môcť len tí, ktorí sú na zozname.