Unimobunky v Telgárte sú pristavené, ale obývať sa nemôžu. Chýba im totiž povolenie na pripojenie elektriny (foto)

Unimobunky sú zatiaľ neobývateľné

Sprevádzkovanie trafostanice

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mimoriadna situácia

6.11.2023 (SITA.sk) - V obci Telgárt v Breznianskom okrese po júlovom požiari príbytkov, keď ostalo približne sto osôb bez strechy nad hlavou, už stoja unimobunky.Ako na sociálnej sieti po obhliadke priamo na mieste uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter , na svoje miesto sa po uvoľnení peňazí dostali unimobunky rekordne rýchlo, napriek tomu to však neoznamuje ako dobrú správu.Dôvodom je, že Stredoslovenská distribučná dosiaľ nevydala povolenie na pripojenie k elektrickej sieti a unimobunky nie je možné obývať.„Unimobunky tu síce stoja, no sú prázdne. Pretože napriek tomu, že o povolenie na pripojenie na elektrickú energiu sme požiadali už pred týždňami, že niekoľko desiatok ľudí z Úradu BBSK, Úradu vlády Splnomocnenca pre rómske komunity , z Okresného úradu v Brezne či z firmy MCD robilo možné aj nemožné, aby miestni mohli do zimy bývať dôstojnejšie a v teple, napriek tomuto všetkému – doposiaľ Stredoslovenská distribučná nebola schopná vydať povolenie na takéto pripojenie,“ popisuje situáciu župan s tým, že po mnohých urgenciách dostali v piatok 3. novembra informáciu, že žiadosť treba podať znova.„Pretože v nej boli uvedené kilowatthodiny a nie ampéry. Pretože hoci žiadame o rovnaký objem elektriny, merná jednotka je to, čo robí podľa byrokratov na SSD rozdiel medzi tým, či je potrebné postaviť novú trafostanicu alebo je možné napojiť sa z existujúcej,“ dodáva Lunter a zároveň apeluje na kompetentných, aby nekládli byrokratické prekážky v mimoriadnej situácii ako je táto.„Nejde o nič menej ako o zdravie a životy ľudí, ktorí žijú už štyri mesiace v podmienkach, v akých by len málokto z nás dokázal fungovať,“ uzatvára predseda BBSK.Približne do 15 dní sprevádzkuje Stredoslovenská distribučná a.s. (SSD) trafostanicu, aby sa mohli pripojiť unimobunky. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca SSD Miroslav Gejdoš s tým, že dôvodom je nutná výmena zariadenia, aby pokrylo požadovanú kapacitu. Ako uviedol, pôvodná žiadosť bola nesprávne vyplnená a opravená bola doručená v nedeľu 5. novembra.„Podľa zákona máme lehotu 30 dní, aby sme sa k žiadosti vyjadrili, ale keďže ide o takúto mimoriadnu situáciu, tak sme to začali riešiť okamžite,“ konštatoval hovorca a dodal, že po obhliadke zistili nutnosť výmeny transformátora, čo si vyžaduje odstávku elektriny.„To si vyžiada niekoľko dní, lebo aj podľa zákona musíme vyrozumieť odberateľov, že bude odstávka elektriny. Tam je lehota minimálne 15 dní,“ objasnil Gejdoš.Podľa ktorého je však dobrou správou, že to vedia vymeniť pomerne rýchlo a dajú odberateľom kladné stanovisko. „Potom to už bude záležať od nich, ako rýchlo zrealizujú tú svoju časť prípojky,“ uzavrel hovorca energetikov.