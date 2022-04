Jediný koncert Vyznanie Mariky Gombitovej v tomto roku obohatí advent

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ikona slovenskej pop music svojich fanúšikov poteší 18. decembra v Bratislave.Tisíce fanúšikov si na živé stretnutie s obľúbenou interpretkou a skladateľkou, ktorú vydavateľstvo OPUS na jeseň v roku 2021 predstavilo prvýkrát ako skladateľku vydaním prvého autorského dvojalbumu Zem menom Láska, budú musieť ešte počkať.Aj keď sa protipandemické opatrenia aktuálne uvoľňujú, konzílium lekárov ikone slovenskej populárnej hudby neodporúča uskutočniť tohtoročné májové koncerty v Bratislave a Košiciach. Marika preto v tomto roku svojich fanúšikov poteší jediným koncertom vv novom termíneZakúpené vstupenky na pôvodne naplánovaný májový koncert v Bratislave zostávajú naďalej v platnosti aj na nový termín koncertu, viac informácií možno získať tu:Koncert naplánovaný do Košíc sa z technických a organizačných príčin ruší. Zakúpené vstupenky na košický májový koncert si fanúšikovia môžu vymeniť za vstupenky do Bratislavy po dohode s predajcami vstupeniek, viac informácií možno získať tu:Fanúšikovia, ktorú ani jednu z možností nevyužijú, môžu vstupenky vrátiť najneskôr doKoncert, ktorý patrí k najočakávanejším hudobným udalostiam tohto obdobia, nesie názov Vyznanie Mariky Gombitovej – podľa balady Vyznanie, ktorá speváčke v roku 1979 priniesla striebro na Bratislavskej lýre, zlato v poľskom Sopote v roku 1980 i celkové víťazstvo v ankete Hit 20. storočia o niekoľko rokov neskôr. Živé vystúpenia pred davmi verných obdivovateľov sú pre Mariku mimoriadne dôležité. Takým bolo aj jej nezabudnuteľné vystúpenie na Bratislavskej lýre v roku 1981, len pol roka po zranení. V koncertovaní neprestala a pokračovala koncertnými turné Mince na dne fontán a Adresa ja, adresa ty, ktoré trvali päť sezón – vystupovala po celom Československu a štyrikrát vypredala pražskú Lucernu. Po dopravnej nehode naspievala 134 piesní, z ktorých takmer polovicu skomponovala sama, vydala sedem sólových albumov a absolvovala viac ako 150 koncertov a 114 vystúpení, pričom sa sústredila predovšetkým na televízne a charitatívne koncertné programy.Po niekoľkoročnom stiahnutí do úzadia Marika svoj veľký comeback naplánovala narodeninovým koncertom Marika Gombitová & priatelia v septembri 2016. Medzitým sa rozhodla splniť Mekymu Žbirkovi veľký sen a vystúpila ako exkluzívny hosť na jeho turné Road to Abbey a svoj vlastný narodeninový koncert preložila o mesiac neskôr. V decembri 2017 potešila svojich fanúšikov v Prahe vianočným koncertom Sen Mariky Gombitovej.Hudobná ikona Marika Gombitová je nesporným príkladom toho, že pieseň sa nemusí len odspievať, ale dá sa aj prežiť. Je "nekorunovanou kráľovnou slovenskej populárnej hudby" a právom patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej kultúry. Marika sa nesmierne teší na svoje verné publikum – každé odloženie alebo zrušenie koncertu je pre ňu bolestivé, pretože svojich priaznivcov nechce za nijakých okolností sklamať. Cíti však zodpovednosť a veľmi dobre rozumie najdôležitejšej priorite, ktorou je ochrana zdravia. Preto všetkým s láskou odkazuje: "V tomto roku dovidenia v Bratislave 18. decembra. Verím, že na budúci rok sa stretneme aj na mojom rodnom východe."Informačný servis