Putin pravdepodobne odmietne stretnutie so Zelenským pre obvinenia z genocídy na Ukrajine

5.4.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril pochybnosti nad možným stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom po tom, ako obvinil Rusko z genocídy. V ukrajinskej televízii v utorok povedal, že by sa mohlo stať, že sa rokovania neuskutočnia.Podľa neho by bolo pochopiteľné, keby s ním Putin odmietol diskutovať, keďže obvinil ruských vojakov z vojnových zločinov na Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť, ak by Rusko „znieslo všetky tresty“ za páchanie genocídy, cituje Zelenského spravodajský portál CNN.V pondelok Zelenskyj navštívil mesto Buča, odkiaľ sa cez víkend objavili šokujúce zábery mŕtvych civilistov v uliciach. Počas návštevy sa vyjadril, že bude „veľmi náročné rokovať“ s Ruskom, keď „vidíte, čo tu porobili“.