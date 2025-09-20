Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

20. septembra 2025

Jediný reprezentačný gól strelil Slovensku. Nemecký majster sveta oficiálne ukončil kariéru


Nemecký futbalový obranca Jérome Boateng, ktorý získal titul majstra sveta na šampionáte v Brazílii v roku 2014, v piatok oficiálne oznámil ukončenie svojej profesionálnej ...



soccer_bayern_boateng_72079 676x451 20.9.2025 (SITA.sk) - Nemecký futbalový obranca Jérome Boateng, ktorý získal titul majstra sveta na šampionáte v Brazílii v roku 2014, v piatok oficiálne oznámil ukončenie svojej profesionálnej kariéry.


Tridsaťsedemročný rodák z Berlína zverejnil na sociálnych sieťach minútové video, v ktorom sa rozlúčil s futbalom. „Hral som dlhé roky, za veľké kluby, za svoju krajinu. Učil som sa, vyhrával, prehrával a rástol,“ povedal Boateng v klipe na Instagrame, ktorý obsahoval zostrih jeho kariéry. „Futbal mi dal veľa, teraz je čas ísť ďalej. Nie preto, že musím, ale preto, že som pripravený. Som vďačný tímom, fanúšikom, ľuďom, ktorí ma podporovali. A predovšetkým mojej rodine, mojim deťom. Vždy stáli pri mne.“

Boateng odohral za Nemecko 76 zápasov a strelil jeden gól - v osemfinále majstrovstiev Európy v roku 2016 vo Francúzsku skóroval do siete slovenského brankára Matúša Kozáčika. Počas svojej kariéry získal dve trofeje v Lige majstrov s Bayernom Mníchov v rokoch 2013 a 2020 a deväť titulov v nemeckej I. bundeslige.

Boateng prešiel akadémiou Herthy Berlín spolu so svojím nevlastným bratom Kevinom-Princeom, ktorý je o rok starší. Po krátkych pôsobeniach v Hamburgu a Manchestri City prestúpil v roku 2011 do Bayernu. Od roku 2021 pôsobil v rôznych kluboch vo Francúzsku, Taliansku a Rakúsku, naposledy v LASK Linz, s ktorým ukončil kontrakt v polovici augusta.

V závere kariéry čelil Boateng súdnemu procesu v súvislosti s obvineniami z domáceho násilia zo strany svojej bývalej manželky, po ktorom dostal varovanie a podmienečnú pokutu.


Zdroj: SITA.sk - Jediný reprezentačný gól strelil Slovensku. Nemecký majster sveta oficiálne ukončil kariéru © SITA Všetky práva vyhradené.

