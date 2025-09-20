|
Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|
|Denník - Správy
Návrat „deväťdesiatok“. Meno Rezeš opäť súčasťou košického futbalu
Futbalový klub FC Lokomotíva Košice vstupuje do novej etapy pod vedením košického podnikateľa Júliusa Rezeša, ktorý bol vymenovaný za ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Futbalový klub FC Lokomotíva Košice vstupuje do novej etapy pod vedením košického podnikateľa Júliusa Rezeša, ktorý bol vymenovaný za generálneho manažéra. Ako referuje web kosicak.sk, jeho úlohou je stabilizovať klub po športovej, ekonomickej aj personálnej stránke a pripraviť krátkodobú i dlhodobú stratégiu značky Lokomotíva.
Vedenie klubu ubezpečilo fanúšikov, hráčov a celú komunitu, že napriek rôznym mediálnym špekuláciám je klub na aktuálnu sezónu 2025/2026 finančne zabezpečený. Angažovanie Júliusa Rezeša, ktorý je synom niekdajšieho ministra dopravy Alexandra Rezeša a kedysi jedného z najvplyvnejších ľudí v slovenskom futbale, okamžite vyvolalo rôzne reakcie medzi fanúšikmi.
Niektorí sú skeptickí vzhľadom na minulosť, keď sa síce pod jeho vedením 1. FC Košice dostal do Ligy majstrov medzi „európsku smotánku“, no neskôr klub zanikol a futbal v meste upadol.
Rezeš sa preslávil ako prezident 1. FC Košice, ktorý v 90. rokoch získal dva majstrovské tituly a ako prvý slovenský tím sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov. Teraz dostáva šancu oživiť futbalovú tradíciu v Lokomotíve, ktorá momentálne bojuje na chvoste tabuľky III. ligy.
Fanúšikovia síce na sociálnych sieťach vyjadrujú zmiešané pocity, no mnohí veria, že skúsenosti a kontakty Rezeša môžu priniesť nový impulz a zlepšiť výsledky klubu. Lokomotíva zároveň oznámila, že v najbližšom čase dôjde k vymenovaniu nového prezidenta, keďže táto pozícia je momentálne neobsadená.
Zdroj: SITA.sk - Návrat „deväťdesiatok“. Meno Rezeš opäť súčasťou košického futbalu © SITA Všetky práva vyhradené.
