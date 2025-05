Jedlo ako z reštaurácie priamo u vás doma: Objavte kúzlo domáceho konvektomatu

Tri spotrebiče v jednom a úspora miesta

Ako šéfkuchár – doma a bez stresu

Dezerty, fermentácia aj celá večera naraz

Skvelé jedlo, minimum upratovania

Prekvapivo jednoduché ovládanie

Keď kuchyňa myslí s vami

30.5.2025 (SITA.sk) -Domáci konvektomat, presnejšie kombinovaná parná rúra, spája funkcie klasickej rúry, parnej rúry a inteligentného režimu, ktorý kombinuje oboje. Namiesto troch spotrebičov vám stačí jeden. Výsledky? Výrazne lepšie ako pri bežnom pečení.Vďaka presnému dávkovaniu pary sa mäso nevysuší, pečivo krásne nakysne a zelenina si zachová vitamíny. Či už pripravujete delikátnu rybu, domáce bagety alebo len ohrievate zvyšky z predchádzajúceho dňa, konvektomat sa postará o to, aby chutili ako čerstvé.Možno si poviete, že technológie ako klimatická senzorika, automatické programy či presné riadenie vlhkosti znejú skvele, ale kto sa v tom má vyznať? Práve to je čaro prístrojov ako konvektomaty Miele – postarajú sa o všetko za vás.Senzory napríklad samy rozpoznajú, kedy a koľko pary pridať. Vy si len vyberiete recept alebo nastavíte typ pokrmu. A nemusíte sa báť, že vám niečo utečie – systém TasteControl rúru po upečení automaticky ochladí, aby sa jedlo ďalej nedopekalo a zostalo presne také, aké má byť.Jedinečná funkcia Mix & Match vám zase umožní pripravovať až tri rôzne potraviny súčasne. Konvektomat sám navrhne, ktoré potraviny možno kombinovať, a automaticky nastaví ideálne podmienky pre ich prípravu. Ušetríte tak čas aj energiu a pritom dosiahnete dokonalé výsledky.Možno vás prekvapí, čo všetko s konvektomatom zvládnete. Okrem klasického pečenia a varenia môžete skúsiť aj fermentáciu domáceho jogurtu, sušenie ovocia, prípravu knedlí bez obáv z rozvarenia alebo jemné dusenie rýb bez kvapky tuku.A vďaka technológii MultiSteam od Miele sa para rovnomerne rozptýli v celej rúre – takže v jednom ťahu zvládnete napríklad mäso, prílohu aj zeleninu. Bez miešania vôní, bez prenášania chutí. Čo oceníte nielen pri väčšom varení, ale aj vtedy, keď sa snažíte skrátiť čas strávený v kuchyni na minimum.A keďže kulinárska vášeň sa úplne nezhoduje s únavným drhnutím, myslelo Miele aj na údržbu. Vybrané modely konvektomatov ponúkajú funkciu HydroClean – automatický čistiaci program, ktorý vďaka pare a špeciálnemu čistiacemu prostriedku vyčistí rúru do posledného zákutia. Bez zbytočného drhnutia a námahy. Stačí vložiť čistiacu kartušu, stlačiť tlačidlo a venovať sa medzitým napríklad príprave kávy. Čistá rúra tak zostáva samozrejmou súčasťou kulinárskeho rituálu – nie jeho príťažou.Domáci konvektomat nie je zariadenie pre technologických nadšencov, ale pre každého, kto chce variť kvalitnejšie a inteligentnejšie. S modelom Miele získate intuitívne dotykové ovládanie, prepojenie s aplikáciou, desiatky automatických programov a možnosť si všetko prispôsobiť podľa vlastných preferencií.Konvektomaty Miele skvele zapadnú aj do konceptu inteligentnej domácnosti. Vďaka prepojeniu s aplikáciou Miele@home máte kontrolu nad varením odkiaľkoľvek – či už potrebujete predhriať rúru cestou z trhu, skontrolovať, koľko času zostáva do dopečenia, alebo si uložiť vlastný recept. Prístroj vám pripomenie, kedy doplniť vodu na paru, a včas vás upozorní, že je čas servírovať. Technológia tu neslúži pre efekt – ale pre pohodlie, plynulosť a radosť z varenia, ktoré sa prispôsobuje vášmu tempu, nie naopak.Či už ste fanúšikmi zdravého stravovania, experimentátormi, alebo jednoducho len chcete ušetriť čas a získať lepšie výsledky bez väčšej námahy – konvektomat môže byť jedným z tých prístrojov, ktoré vám to výrazne uľahčia.Informačný servis