Machala priblížil cieľ presunu busty od Donatella, nad komentármi mnohých občanov mu ostal stáť rozum

Machala vyjadril rozhorčenie

Umelecké dielo je v bezpečí

Mesto o prevoze vopred nevedelo

Na presune busty sa podieľalo ministerstvo kultúry

Bustu plánovali sprístupniť verejnosti

30.5.2025 (SITA.sk) -Jediným cieľom presunu busty od Donatella je zabrániť krádeži alebo poškodeniu takéhoto vzácneho umeleckého diela. Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala to uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Telegram, v reakcii na medializované informácie o tom, že v sprievode kukláčov odniesol zo Spišského múzea v Levoči renesančnú bustu Cecilie Gonzagy, pravdepodobne od sochára Donatella.Pripomenul tiež, že pred niekoľkými rokmi Slovensku iné dielo významného talianskeho umelca Berniniho „prekĺzlo pomedzi prsty" a bolo za niekoľko desiatok tisíc eur predané za hranice. Následne bolo predané na aukcii v Spojených štátoch za desiatky miliónov dolárov. Machala položil otázku, či naozaj chceme, aby takto dopadlo aj pravdepodobné Donatellovo dielo. „No nie, my kultúrne dedičstvo chránime," zdôraznil.Machala vo videu vyjadril rozhorčenie nad tým, čo sa deje okolo jeho osoby i prevozu diela. „Pokiaľ médiá vyvolávajú hystériu, ktorú potom živí sorošovská Otvorená kultúra alebo niektorí opoziční politici voči mojej osobe s tým úmyslom, že vraj si dovolím za prítomnosti policajnej jednotky ukradnúť takéto umelecké dielo, potom už naozaj neviem, čo si myslieť o niektorých ľuďoch. Či vôbec ešte majú aký-taký rozum," vraví vo videu.Dodal, že mu ostal rozum stáť nad komentármi mnohých občanov, ktorí si osvojili naratív, že by bolo možné za prítomnosti policajnej jednotky niečo odcudziť.„Ľudia, vy vôbec nepoužívate mozog? Už ste naozaj takí ohlúpnutí z tých médií, že naozaj budete veriť tomu, že by som ako štátny úradník dokázal nejakým spôsobom prepašovať viac ako 30-kilogramovú sochu popod nos špeciálnej policajnej jednotky a oklamať minimálne 15 ľudí, ktorí boli pri balení a preberaní tohto umeleckého diela?" spytoval sa vo videu. Dodal, že nevie, čo si má o tom myslieť, položil otázku, či naozaj na Slovensku až takto kvitne hlúposť. „Spamätajte sa," apeloval generálny tajomník služobného úradu MK SR.Generálny tajomník služobného úradu MK SR uistil občanov, že umelecké dielo je v súčasnosti v bezpečí, je chránené na špičkovom mieste, za pomoci polície. Zdôraznil, že bližšie informácie o mieste, kde sa busta aktuálne nachádza, nezverejní z bezpečnostných dôvodov. „Takto sme sa dohodli a ja som právne vzdelaný a budem striktne dodržiavať aj dohody, aj zákon," uviedol.„Takže na hlúpe novinárske otázky, alebo hlúpe otázky opozičných politikov, že kde a prečo sa nachádza, prečo sme ho prevážali, vám odpovedať nebudeme," pokračoval Machala. Doplnil, že verejnosť sa včas dozvie, ako bude s dielom naložené. Avizoval tiež, že urobia všetko pre to, aby sa slovenská, ale aj zahraničná verejnosť mohla s daným dielom oboznámiť.„Pripravíme aj jeho verejnú prezentáciu, ale za takých podmienok, aby boli dodržané prísne bezpečnostné opatrenia, a aby sa s týmto dielom nič nemohlo stať," zdôraznil.K presunu busty sa vyjadrilo aj mesto Levoča. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti uviedlo, že nebolo vopred informované o prevoze vzácnej mramorovej busty zobrazujúcej Cecíliu Gonzagu z depozitára Slovenského národného múzea – Spišského múzea.Ako dodalo, vychadzajúc zo zverejnených informácií predpokladá, že išlo o rozhodnutie prijaté za účelom zabezpečenia ochrany tohto významného umeleckého diela.MK SR sa vo štvrtok 29. mája podieľalo na presune busty Cecilie Gonzagy zo Spišského múzea v Levoči. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská v reakcii na medializované informácie o tom, že generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala mal odniesť z múzea v Levoči vzácnu renesančnú bustu od Donatella. Informáciu priniesol ako prvý portál Aktuality.sk , odvolávajúc sa na tvrdenia zamestnankyne múzea. Machala mal odniesť bustu za asistencie kukláčov. „Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči je správcom zbierkového predmetu - busty Cecilie Gonzagy, ktorej autorom je pravdepodobne Donatello. Toto dielo z 15. storočia je vo vlastníctve štátu," uviedla Bačinská.Vysvetlila, že Spišské múzeum v Levoči nedisponuje dostatočnými materiálno-technickými a bezpečnostnými prvkami na ochranu zbierkového predmetu mimoriadnej spoločenskej hodnoty. Z tohto dôvodu Slovenské národné múzeum v súčinnosti s rezortom kultúry a Policajným zborom zabezpečili prevoz tohto predmetu na prísne chránené miesto.„Je pochopiteľné, že je v záujme Slovenského národného múzea zabezpečiť najvyššiu dostupnú ochranu a bezpečnosť pre tento významný zbierkový predmet. Z bezpečnostného hľadiska preto nebudeme bližšie špecifikovať ďalšie náležitosti," uzavrela Bačinská.Spišské múzeum v Levoči pritom začiatkom tohtoročnej jari informovalo, že mramorovú bustu Cecilie Gonzagy plánuje už v tomto roku sprístupniť verejnosti. Autorom busty je s najväčšou pravdepodobnosťou slávny taliansky renesančný sochár Donatello (asi 1386-1466).Bustu z kararského mramoru našli uloženú v sklade. Zobrazuje Cecíliu Gonzagu z mantovského vládnuceho rodu Gonzagovcov. Donatello toto dielo vyhotovil v polovici 15. storočia pravdepodobne počas desaťročného pobytu v Padove, keď sa ho do svojich služieb snažil získať Cecíliin starší brat Lodovico III. Gonzaga.Ako uviedlo Spišské múzeum, dielu venovala niekoľkoročný výskum jeho pracovníčka, historička umenia Marta Herucová. V rámci neho absolvovala aj výskumnú cestu do Florencie, kde žil a pôsobil tento taliansky sochár a architekt.Objav predstavili odborníci počas brífingu v Bratislave v závere februára. Doteraz nevystavené umelecké dielo chcelo múzeum návštevníkom ukázať vo svojej expozícii v Levoči presne 50 rokov od jeho nadobudnutia do svojich zbierok.