|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Jedna šálka, mnoho tradícií: Spoznajte niektoré obľúbené kávové rituály v Európe
Niekde sa káva pije rýchlo postojačky, inde sa jedna šálka stáva príležitosťou prerušiť každodenný zhon a stráviť čas s blízkymi. Spôsob prípravy aj podávania kávy sa naprieč Európou ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Niekde sa káva pije rýchlo postojačky, inde sa jedna šálka stáva príležitosťou prerušiť každodenný zhon a stráviť čas s blízkymi.
Spôsob prípravy aj podávania kávy sa naprieč Európou líši, takmer všade však predstavuje viac než len obľúbený nápoj. Spoznajte niektoré európske kávové rituály – od pohodovej švédskej fiky až po rýchle talianske espresso.
V krajinách severnej Európy má káva silné postavenie a je bežnou súčasťou pracovného dňa, návštev aj stretnutí s priateľmi. Láska Severanov ku káve sa napokon odráža aj v štatistikách. Podľa rebríčka platformy Statista zverejneného v roku 2025 pripadá vo Fínsku na jedného obyvateľa takmer 12 kilogramov kávy ročne, v Nórsku 9,8 kilogramu a v Dánsku 8,8 kg kávy na osobu za rok.
Silný vzťah ku káve sa na severe Európy premieta do každodenných rituálov. Jedným z najznámejších je švédska fika. Hoci sa niekedy prekladá jednoducho ako prestávka na kávu, jej význam je širší. Ide o chvíľu, počas ktorej Švédi prerušia prácu alebo iné povinnosti, stretnú sa s kolegami či priateľmi a ku káve, často podávanej s mliekom a cukrom, si doprajú aj niečo sladké, napríklad typický škoricový slimák kanelbulle. Zmyslom fiky nie je vypiť kávu čo najrýchlejšie, ale vytvoriť priestor na neformálny rozhovor, zdieľanie a krátky oddych od stretnutí či obrazoviek.
Podobnú úlohu plní vo Fínsku rituál nazývaný kahvitauko, teda pravidelná prestávka na kávu. V porovnaní so švédskou fikou má spravidla menej obradný charakter. Aj tento rituál však predstavuje prirodzenú príležitosť zastaviť sa a stráviť čas s ostatnými. "Zvyklosti zo severských krajín, akými sú Švédsko alebo Fínsko, presne zodpovedajú tomu, že káva sa nespája iba s ranným prebudením, ale aj s návštevami, pracovným dňom a najrôznejšími spoločenskými udalosťami," komentuje tradičné severské rituály Matúš Lengyel, brand manažér kávovej značky L’OR, ktorá uviedla na trh kolekciu kapsulovej a zrnkovej kávy L’OR Destinations a inšpirovala sa práve atmosférou rôznych európskych destinácií.
Zatiaľ čo na severe Európy sa káva spája s dlhšou prestávkou, na juhu má svižnejšiu podobu. Podľa údajov, ktoré v roku 2025 zverejnil taliansky popularizačný server Geopop, sa v krajine denne vypije viac než 95 miliónov šálok kávy. Taliani milujú predovšetkým espresso, ktoré často pijú postojačky pri barovom pulte, a celá zastávka na kávu tak môže trvať len niekoľko minút. "Taliansky kávový rituál je jednoduchý, rýchly a štýlový. Mliečne varianty, ako je cappuccino, Taliani tradične spájajú predovšetkým s rannými a dopoludňajšími hodinami, pitie cappuccina popoludní dokonca považujú za malý hriech," uvádza Lengyel.
Z talianskeho Neapola pochádza aj tradícia nazývaná caffè sospeso alebo "odložená káva". Zákazník pri nej okrem svojej šálky zaplatí ešte za jednu, ktorú neskôr môže dostať človek, ktorý si ju nemôže dovoliť. Každodenný rituál sa tak mení na jednoduché gesto solidarity.
V Grécku je káva predovšetkým príležitosťou na stretnutie. Posedenie v kaviarni sa spravidla nekončí po niekoľkých minútach – jediná šálka môže sprevádzať dlhý rozhovor s priateľmi aj oddych počas teplého popoludnia. Okrem tradičnej gréckej kávy pripravovanej v malej nádobe nazývanej briki sú veľmi obľúbené aj studené varianty, najmä frappé, ktoré vzniklo v roku 1957 v gréckom Solúne, ale aj freddo espresso či freddo cappuccino.
NÁŠ TIP: Myšlienkou spoznávania rôznych miest prostredníctvom chutí a vôní sa inšpiruje kávová kolekcia L’OR Destinations. Okrem variantov odkazujúcich na stredomorské ostrovy Capri a Santorini zahŕňa aj variant Scandinavia, inšpirovaný atmosférou severnej Európy a tamojšími kávovými rituálmi. Jemne pražená káva má hladký a zamatový charakter, v ktorom sa prepájajú tóny karamelu, sušienok a marhúľ. Dostupná je v kapsulovej aj zrnkovej podobe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jedna šálka, mnoho tradícií: Spoznajte niektoré obľúbené kávové rituály v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Spôsob prípravy aj podávania kávy sa naprieč Európou líši, takmer všade však predstavuje viac než len obľúbený nápoj. Spoznajte niektoré európske kávové rituály – od pohodovej švédskej fiky až po rýchle talianske espresso.
Švédska fika a fínske kahvitauko
V krajinách severnej Európy má káva silné postavenie a je bežnou súčasťou pracovného dňa, návštev aj stretnutí s priateľmi. Láska Severanov ku káve sa napokon odráža aj v štatistikách. Podľa rebríčka platformy Statista zverejneného v roku 2025 pripadá vo Fínsku na jedného obyvateľa takmer 12 kilogramov kávy ročne, v Nórsku 9,8 kilogramu a v Dánsku 8,8 kg kávy na osobu za rok.
Silný vzťah ku káve sa na severe Európy premieta do každodenných rituálov. Jedným z najznámejších je švédska fika. Hoci sa niekedy prekladá jednoducho ako prestávka na kávu, jej význam je širší. Ide o chvíľu, počas ktorej Švédi prerušia prácu alebo iné povinnosti, stretnú sa s kolegami či priateľmi a ku káve, často podávanej s mliekom a cukrom, si doprajú aj niečo sladké, napríklad typický škoricový slimák kanelbulle. Zmyslom fiky nie je vypiť kávu čo najrýchlejšie, ale vytvoriť priestor na neformálny rozhovor, zdieľanie a krátky oddych od stretnutí či obrazoviek.
Podobnú úlohu plní vo Fínsku rituál nazývaný kahvitauko, teda pravidelná prestávka na kávu. V porovnaní so švédskou fikou má spravidla menej obradný charakter. Aj tento rituál však predstavuje prirodzenú príležitosť zastaviť sa a stráviť čas s ostatnými. "Zvyklosti zo severských krajín, akými sú Švédsko alebo Fínsko, presne zodpovedajú tomu, že káva sa nespája iba s ranným prebudením, ale aj s návštevami, pracovným dňom a najrôznejšími spoločenskými udalosťami," komentuje tradičné severské rituály Matúš Lengyel, brand manažér kávovej značky L’OR, ktorá uviedla na trh kolekciu kapsulovej a zrnkovej kávy L’OR Destinations a inšpirovala sa práve atmosférou rôznych európskych destinácií.
Taliansko vsádza na rýchle espresso
Zatiaľ čo na severe Európy sa káva spája s dlhšou prestávkou, na juhu má svižnejšiu podobu. Podľa údajov, ktoré v roku 2025 zverejnil taliansky popularizačný server Geopop, sa v krajine denne vypije viac než 95 miliónov šálok kávy. Taliani milujú predovšetkým espresso, ktoré často pijú postojačky pri barovom pulte, a celá zastávka na kávu tak môže trvať len niekoľko minút. "Taliansky kávový rituál je jednoduchý, rýchly a štýlový. Mliečne varianty, ako je cappuccino, Taliani tradične spájajú predovšetkým s rannými a dopoludňajšími hodinami, pitie cappuccina popoludní dokonca považujú za malý hriech," uvádza Lengyel.
Z talianskeho Neapola pochádza aj tradícia nazývaná caffè sospeso alebo "odložená káva". Zákazník pri nej okrem svojej šálky zaplatí ešte za jednu, ktorú neskôr môže dostať človek, ktorý si ju nemôže dovoliť. Každodenný rituál sa tak mení na jednoduché gesto solidarity.
Grécko: Káva, s ktorou sa netreba ponáhľať
V Grécku je káva predovšetkým príležitosťou na stretnutie. Posedenie v kaviarni sa spravidla nekončí po niekoľkých minútach – jediná šálka môže sprevádzať dlhý rozhovor s priateľmi aj oddych počas teplého popoludnia. Okrem tradičnej gréckej kávy pripravovanej v malej nádobe nazývanej briki sú veľmi obľúbené aj studené varianty, najmä frappé, ktoré vzniklo v roku 1957 v gréckom Solúne, ale aj freddo espresso či freddo cappuccino.
NÁŠ TIP: Myšlienkou spoznávania rôznych miest prostredníctvom chutí a vôní sa inšpiruje kávová kolekcia L’OR Destinations. Okrem variantov odkazujúcich na stredomorské ostrovy Capri a Santorini zahŕňa aj variant Scandinavia, inšpirovaný atmosférou severnej Európy a tamojšími kávovými rituálmi. Jemne pražená káva má hladký a zamatový charakter, v ktorom sa prepájajú tóny karamelu, sušienok a marhúľ. Dostupná je v kapsulovej aj zrnkovej podobe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jedna šálka, mnoho tradícií: Spoznajte niektoré obľúbené kávové rituály v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mestá dostanú od EÚ účinnejšiu zbraň proti Airbnb, Brusel chce krotiť ceny bývania
Mestá dostanú od EÚ účinnejšiu zbraň proti Airbnb, Brusel chce krotiť ceny bývania
<< predchádzajúci článok
SaS varuje pred normalizáciou nenávisti v politike, holokaust sa začal slovami a propagandou
SaS varuje pred normalizáciou nenávisti v politike, holokaust sa začal slovami a propagandou