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09. septembra 2026

SaS varuje pred normalizáciou nenávisti v politike, holokaust sa začal slovami a propagandou


Tagy: Deň obetí holokaustu a rasového násilia Extrémizmus Holokaust podpredsedníčka SaS predseda SaS Židovský kódex

Liberáli upozornili, že rasizmus, antisemitizmus či nenávisť voči menšinám nesmú byť tolerované ani v súčasnej politike. Strana Sloboda a ...



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674998738af5d086103522 scaled 1 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Liberáli upozornili, že rasizmus, antisemitizmus či nenávisť voči menšinám nesmú byť tolerované ani v súčasnej politike.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) si pripomenula Deň obetí holokaustu a rasového násilia, varovala pred tým, aby sa nenávisť stala normálnou súčasťou politiky. Vo svojom stanovisku pripomenula, že Slovensko si v stredu pripomína deň, keď bol v roku 1941 vydaný Židovský kódex, ktorý židovské obyvateľstvo systematicky zbavoval základných práv a stal sa jedným zo symbolov protižidovskej politiky vojnového slovenského štátu.

Nenávisť v súčasnej politike


Liberáli upozornili, že rasizmus, antisemitizmus či nenávisť voči menšinám nesmú byť tolerované ani v súčasnej politike. Predseda SaS Branislav Gröhling prízvukoval, že sa nenávisť a extrémizmus nesmú bagatelizovať.

„Holokaust sa nezačal koncentračnými tábormi. Začal sa slovami. Propagandou, označovaním ľudí za nepriateľov, útokmi na menšiny a postupným presviedčaním spoločnosti, že niektorí ľudia majú menšiu hodnotu a zaslúžia si menej práv. Potom sa z nenávisti stala štátna politika a nakoniec zákony. Preto je nebezpečné, keď dnes politici opäť stavajú svoju popularitu na nenávisti voči celým skupinám ľudí. A ešte nebezpečnejšie je, keď im pri tom ostatní tlieskajú. Toto nie je hra ani nevinná politická provokácia. História nám už raz ukázala, kam až takáto politika môže zájsť,“ vraví Gröhling.

Podľa šéfa SaS je varovaním aj aktuálny vývoj v Európe. Poukázal na nedávne voľby v Sasku-Anhaltsku, ktoré vyhrala strana AfD, ktorej tamojšiu organizáciu nemecké spravodajské služby označujú za pravicovo extrémistickú.

„A na Slovensku sa nájdu politici, ktorí tomu ešte tlieskajú a oslavujú to ako úspech. To by nás malo vážne varovať. História sa nemusí zopakovať rovnako, ale mechanizmus poznáme veľmi dobre: najskôr si spoločnosť zvykne na nenávistné slová, potom na extrémistov v politike a nakoniec prestane byť šokovaná tým, čo presadzujú. Presne preto nesmieme mlčať už na začiatku,“ dodal.

Židovský kódex


Podpredsedníčka SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková poukázal, že Židovský kódex pripomína, ako možno premeniť diskrimináciu a bezprávie na súčasť pravidiel štátu.

„Židovský kódex je dôkazom, že bezprávie nemusí prísť mimo zákona. Môže byť prijaté vládou, napísané do paragrafov a vykonávané štátnymi inštitúciami. Presne to sa stalo aj na Slovensku. Vojnový slovenský štát bol jedinou neokupovanou satelitnou krajinou, ktorá nacistickému Nemecku platila takzvaný osídľovací poplatok za deportáciu vlastných židovských občanov. Neboli sme teda iba pasívnou obeťou rozhodnutí niekoho iného. Slovenský štát sám prijímal rozhodnutia, ktorými svojich občanov zbavoval práv a podieľal sa na ich deportáciách. Aj preto musíme byť mimoriadne citliví vždy, keď politici začnú deliť ľudí na tých, ktorí sem patria, a tých, ktorí údajne nie,“ upozornila. Dodala, že nestačí raz ročne povedať, že si pamätáme obete, no ak zároveň tolerujeme rasizmus, antisemitizmus či nenávisť voči menšinám v dnešnej politike, z histórie sme sa podľa nej veľa nenaučili.

 


Zdroj: SITA.sk - SaS varuje pred normalizáciou nenávisti v politike, holokaust sa začal slovami a propagandou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň obetí holokaustu a rasového násilia Extrémizmus Holokaust podpredsedníčka SaS predseda SaS Židovský kódex
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