Jedna z najlepších detektívok Agathy Christie v novom vydaní

Počas dovolenky v Jeruzaleme sa mladá lekárka Sarah Kingová zoznámi so zvláštnou americkou rodinou Boyntonovcov, ktorú ovláda despotická nevlastná matka. Keď počas výletu do Petry nájdu pani Boyntonovú mŕtvu, plukovník Carbury z jeruzalemskej polície požiada o pomoc Hercula Poirota, ktorý je tam práve na dovolenke. Na vyšetrenie prípadu má slávny detektív iba dvadsaťštyri hodín...

„Dômyselná zápletka, nečakané rozuzlenie, psychologicky verne vykreslené postavy a exotické prostredie Stredného východu - to sú atribúty, vďaka ktorým môžeme Schôdzku so smrťou smelo zaradiť medzi najlepšie diela Agathy Christie,“ napísal The Guardian.

Schôdzka so smrťou je príbeh z najplodnejšieho obdobia Agathy Christie, konkrétne z roku 1938 a obstál v silnej konkurencii najmä vďaka príťažlivému prostrediu stredovekého sídla Petra. A napokon aj kvôli postave pani Boyntonovej, ktorá patrí k najpresvedčivejším záporným postavám v knihách autorky detektívok.

Agatha Christie navštívila Petru pár rokov pred napísaním knihy, takže mala ešte v živej pamäti všetky detaily a atmosféru...ale napriek tomu sa nesústredí na opisy prostredia a historických pamiatok. Nádherná Petra je pre ňu len kulisou, kde sa odohráva ďalší napínavý príbeh Hercula Poirota.

Pozorný čitateľ si všimne niekoľko odkazov na predošlé knihy Agathy Christie. Jedna z postáv je nadšená zo stretnutia s mužom, ktorý vyriešil prípad známy z Vrážd podľa abecedy.

„Dnes ráno som si celkom dobre neuvedomovala, kto ste,“ povedala slečna Pierceová a spľasla rukami. „Ale už mi to došlo, vy ste predsa ten slávny detektív! Čítala som všetko o prípade vrážd podľa abecedy. Bolo to veľmi napínavé. V tom čase som dokonca pracovala neďaleko Doncasteru ako vychovávateľka.“

V rozhovore Hercula Poirota s Nadine Boyntonovou zasa padne zmienka o „prospešných“ vraždách s spojení s prípadom Vražda v Orient exprese.

Milan Buno, knižný publicista