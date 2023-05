Video: King Shaolin prichádza s autentickým videoklipom k novinke Change

Navyše chlapcov z King Shaolin uvidíme už toto leto aj na Lovestream Festivale so speváčkou Celeste Buckingham.

Skladba vznikla v období, keď spevákov obľúbený interpret John Mayer vydal svoj najnovší album Sob Rock a hneď ho oslovili riffy a melódie, ktoré John hrá veľmi citlivo na svojej gitare. „Chcel som vložiť podobný motív do vlastnej skladby, a preto je rovnako nosná melódia piesne hraná na gitare. Pri naspievaní som sa snažil o citeľnú dynamiku, keď sú slohy zaspievané veľmi jemne a od polovice skladby do toho dávam už naozaj všetko, keďže King Shaolin je stále rocková kapela,“ s úsmevom hovorí spevák Domi Stoff, ktorý skladbu aj produkoval. Nahrávanie prebiehalo v bratislavskom štúdiu Rita.

Nosným prvkom skladby je priama reč k žene, ktorá je stratená vo svojich traumách a vytvorila si toxický návyk, no s myšlienkou, ak by zmenila svoje tendencie, ktoré ubližujú jej duši, tak by spoznala svet skutočnej lásky. „Mojou ambíciou bolo zahodiť ten kameň, čo mi ležal na srdci už dlhšiu dobu. Skladba Change je príbeh o žene, ktorá v sebe skrýva veľký potenciál a talent, no jej život neustále ovplyvňujú démoni, ktorých nosí v hlave a nevie sa ich zbaviť,“ ozrejmuje Domi Stoff, ktorý je autorom hudby aj textu a ďalej pokračuje: „Dôsledkom toho je, že sa nevie naplno otvoriť a v partnerovi nehľadá pokoj a stabilitu, ale naopak len potrebuje uznanie od hocikoho, aby jej ego bolo uspokojené. Má malé sebavedomie kvôli traume z detstva, ktorej nechce čeliť, čo ju, samozrejme, posúva stále hlbšie do mizérie.

Spevákov pocit, že tieto tendencie začína mať stále viac a viac ľudí bez rozdielu na pohlavie, mu vnuklo myšlienku, že je čas na to, aby sme sa všetci začali viac starať o svoje duchovné zdravie, ktoré je pretkané celou skladbou Change.



Po padnutí mnohých rôznych návrhov na videoklip sa nakoniec vynoril starší námet managera a gitaristu kapely Michala Neffeho a vizuál sa nesie v duchu posolstva piesne v dvoch líniách. Natáčanie videoklipu striedajú bratislavské scenérie mesta, ktoré boli náhodne vybrané v daný moment a z ateliéru. „Našou ideou bola autentickosť našich reakcií, hravosť a spontánnosť. Chceli sme zachytiť chémiu, ktorú máme medzi sebou a bolo to najlepšie natáčanie klipu, aké som kedy zažil. Všetky výbuchy smiechov, ktoré v našom klipe môžete vidieť sú autentické a tie, ktoré neboli zaznamenané, boli ešte intenzívnejšie,“ spomína Domi Stoff.

Change má pre kapelu trochu netradičný beat a tempo, a preto Domiho Stoffa celý kreatívny proces veľmi napĺňal a už teraz sa nevie dočkať, ako ho predstaví s ostatnými členmi na pódiu. Kapelu už čakajú letné koncerty a najmä vystúpenie aj na bratislavskom Lovestream Festivale, ktorý predstavuje špičku hudobného eventu na Slovensku.