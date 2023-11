Jedna z najväčších firemných nadácií darovala dosiaľ 12 miliónov eur, aby zlepšila životy ľudí na Slovensku

Nadácia Volkswagen Slovakia už 15 rokov pomáha jednotlivcom i komunitám vytvárať lepšie podmienky pre život



28.11.2023 (SITA.sk) -"Spoločnosť Volkswagen Slovakia je už vyše 30 rokov spoľahlivým zamestnávateľom tisícok ľudí. Rovnako dôležitá je pre nás aj naša zodpovednosť ku krajine a k spoločnosti, v ktorej podnikáme. Znamená to pre nás byť partnerom regiónu a miestnych komunít, zlepšovať životy ľudí, obzvlášť, ak sa ocitnú v ťažkej životnej situácii," uviedol Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia.V priebehu 15 rokov existencie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia viac ako 2 000 verejnoprospešných projektov vo všetkých kútoch Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 000 eur. Zároveň darovala desiatky automobilov detským domovom a neziskovým organizáciám a ďalšie desiatky vozidiel zapožičala dobročinným subjektom. Slovenským nemocniciam zakúpila špičkové diagnostické prístroje v celkovej hodnote viac ako 100 000 eur.Neoddeliteľnou súčasťou nadácie sú zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú v jej pravidelných aktivitách, ale ochotne poskytnú pomoc aj v krízových situáciách. V materiálnych zbierkach vyzbierali spoločne 17 000 kg oblečenia, obuvi a hračiek, ktoré nadácia prerozdelila prostredníctvom záslužných neziskových organizácií ľudom v núdzi po celom Slovensku. Spolu so zamestnancami automobilky pomáhala taktiež počas pandémie Covidu, aj po vypuknutí vojny na Ukrajine. Finančne, materiálne, ale aj prostredníctvom dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorým neboli ľahostajné osudy miliónov ľudí zasiahnutých vojnou a pod záštitou Nadácie Volkswagen Slovakia, odišli pomáhať dňami a nocami odídencom priamo na hranice a neskôr sa zapojili aj do dlhodobej pomoci v asistenčnom centre na Bottovej ulici v Bratislave.Nadácia Volkswagen Slovakia hľadala v duchu motta "Už 15 rokov rastieme spolu" projekt, kde by mohla v spolupráci s mestom Bratislava vytvoriť niečo dlhodobé, niečo pre ľudí a zároveň niečo, čo bude v súlade s jej témami a hodnotami. "Komunitný projekt Prügerka vytvára bezpečný priestor pre všetkých ľudí naprieč generáciami a kultúrami. Poskytuje miesto stretnutí rôznych iniciatív a organizácií venujúcich sa pomoci ľuďom so znevýhodnením, ľuďom z vylúčených komunít a inak zraniteľným skupinám obyvateľstva," vysvetlil Kai-Stefan Linnenkohl, člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia a predseda správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia. Podpora diverzity, tolerancie a inklúzie je zároveň jedna z kľúčových oblastí ako na pôde samotného podniku Volkswagen Slovakia, tak aj v projektoch nadácie.Prüger-Wallnerova záhrada dnes slúži ako inkluzívny, bezpečný, medzigeneračný priestor prepájajúci rôzne komunity. Poskytuje svoje zázemie neziskovým organizáciám, organizuje kultúrne a komunitné podujatia aj festival udržateľnosti. Zároveň je miestom stretávania sa pre ľudí z rôznych znevýhodnených skupín, ako aj pre organizácie, ktoré s nimi pracujú. "Prügerka splnila všetky naše očakávania, je hmatateľným odrazom našich hodnôt a bude doslova rásť s nami. Narodeninový darček v podobe 15 000 eur bude využitý na obnovu prvého z troch historických skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade," prezradila Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia. Symbolický šek odovzdali Mestu Bratislava Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a zároveň člen správnej rady Nadácie, a Kai-Stefan Linnenkohl, člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia a zároveň predseda správnej rady Nadácie. "Pre Bratislavu je spolupráca so spoločensky zodpovednými firmami veľmi dôležitá. Umožňuje nám urobiť ešte viac pre kvalitu verejných priestorov a celkovo života v meste. Veľmi si ceníme tento dar a najmä dlhodobý záväzok Nadácie Volkswagen Slovakia postupne si adoptovať všetky 3 historické skleníky a pomôcť tak zavŕšiť dlhoročnú snahu mesta o obnovenie Prüger-Wallnerovej záhrady ako dôležitého zeleného verejného priestoru v Bratislave," uzatvára za mesto Bratislava zástupca riaditeľa magistrátu Michal Radosa.