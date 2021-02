Jedna z posledných nezávislých rozhlasových staníc prišla o vysielaciu licenciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Jedna z posledných maďarských nezávislých rozhlasových staníc bude môcť vysielať už iba prostredníctvom internetu. Tamojší súd v utorok potvrdil rozhodnutie maďarského mediálneho regulačného orgánu nepredĺžiť stanici vysielaciu licenciu.Liberálno-komerčná stanica Klubrádió vysielajúca v Budapešti a okolí si nárokovala na predĺženie rádiofrekvencie, ktorú používala. Mediálny regulačný orgán to však odmietol, čo opäť rozvírilo diskusiu o slobode tlače a politickom vplyve na maďarskom mediálnom trhu.Generálny riaditeľ rádia András Arató označil verdikt súdu ako „hanebný“ a uviedol, že stanica sa plánuje odvolať na maďarskom najvyššom súde. „Sme svedkami verdiktu, ktorý slúži nekonečne zbabelému, nedemokratickému a neliberálnemu systému. Nie je to prekvapenie, ale je to smutné,“ poznamenal Arató.Sloboda tlače v Maďarsku sa značne zhoršila od roku 2010, keď sa k moci vrátil súčasný premiér Viktor Orbán. Vláda kontroluje stovky médií prostredníctvom fondu, pričom ich podporuje veľkými prostriedkami od daňových poplatníkov bez ohľadu na počet divákov alebo čitateľov.