Smer podá na Slovenskú poštu trestné oznámenie pre petičné hárky

Opozičný Smer-SD podáva trestné oznámenie na predstaviteľov Slovenskej pošty v súvislosti s podozrením na spáchanie trestného činu marenia referenda. Pošta podľa šéfa strany Roberta Fica oznámila, že nebude doručovať obálky, ktoré nebudú označené symbolom "referendum2021". Smer-SD minulý týždeň oznámil, že rozpošle občanom obálky s petičnými hárkami, ktoré budú môcť vyplnené zaslať späť, pričom náklady im preplatí. Ficova strana sa pridala k petičnej akcii za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.





"Dnes nám pošta oznámila, že nemieni doručovať obálky, ktoré nebudú vyslovene označené symbolom 'referendum 2021'. Čiže len čo pôjde obálka, na ktorej občan vyslovene nevyznačí, že ide o referendovú obálku, pošta povedala, že nebude takúto zásielku doručovať a nebude ju posielať na adresu, ktorá je v rámci P. O. Boxu," vysvetlil Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Fico hovorí o možnosti manipulovať s obálkami a o pokuse mariť petičnú akciu. "Ak pošta trvá na tom, že obálky majú byť manipulované tak, že každý, kto uvidí obálku a bude tam signál 'referendum 2021', bude ju môcť hodiť do koša, roztrhať alebo inak zmariť, tak nemôžeme hovoriť o ničom inom ako o pokuse trestného činu marenia referenda," vyhlásil.Petičná akcia je podľa Fica základným predpokladom referenda. "Trváme na tom, že ak pošta chce takýmto spôsobom mariť doručovanie petičných hárkov na P. O. Box adresu, jej predstavitelia sa dopúšťajú trestného činu marenia referenda," skonštatoval.Fico oznámil, že obálky s hárkami sa občanom pokúsia doručiť tak, že na obálky ručne nalepia poštové známky. Verí, že do konca budúceho týždňa budú obálky doručené.Šéf Smeru-SD pripomenul, že pošte ponúkali možnosti, ako chrániť obálky proti možnému zneužitiu. Chceli každú obálku označiť QR kódom. "Protestujeme proti tomu, aby sa marilo právo občanov SR slobodne zaslať v obálke vyplnený petičný hárok, ktorý sa týka referenda," doplnil.Vznik petičného výboru oznámili v piatok (5. 2.), podpisové hárky smerujúce k iniciovaniu referenda sú zverejnené na stránke www.referendum2021.sk. Referendová otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa voľby do Národnej rady SR vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?" K zberu podpisov sa okrem Smeru-SD pripojili aj mimoparlamentné strany Hlas-SD a SNS. Deklarujú však, že má ísť o občianske referendum.