|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Jedna zlomená noha stála vyše 110-tisíc eur. Dovolenka mohla vyjsť pani Lenku poriadne draho
Jedna nešťastná chvíľa spustila reťazec nákladných udalostí - hospitalizáciu, operáciu a napokon aj špeciálnu repatriáciu späť na Slovensko. Výsledná suma, ktorú za to poisťovňa Colonnade ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Jedna nešťastná chvíľa spustila reťazec nákladných udalostí – hospitalizáciu, operáciu a napokon aj špeciálnu repatriáciu späť na Slovensko. Výsledná suma, ktorú za to poisťovňa Colonnade vyplatila, presiahla 110-tisíc eur. A mohla byť ešte vyššia.
K zraneniu došlo v malom ázijskom meste a pani Lenka bola prevezená do miestnej nemocnice, kde jej diagnostikovali zlomeninu holennej a lýtkovej kosti. Jej zdravotný stav si vyžadoval okamžitý chirurgický zákrok, následnú hospitalizáciu a predovšetkým náročný návrat domov (repatriáciu).
Za cestovné poistenie zaplatila Lenka pred cestou len 53,87 €. Vďaka tomu však poisťovňa uhradila za jej zdravotnú starostlivosť a náročnú repatriáciu až 110-tisíc eur..
"Návrat domov sa uskutočnil vo viacerých fázach. Keďže klientkin zdravotný stav nedovoľoval dlhý a náročný let na Slovensko, transportovali sme ju lietadlom z malého ázijského mestečka do hlavného mesta, kde dostala vyššiu zdravotnú starostlivosť. Za pár dní sa jej stav zlepšil natoľko, že mohla byť repatriovaná na Slovensko," uviedli zástupcovia poisťovne Colonnade.
Dôkladne zbalená batožina, premyslený itinerár, letenky, poistenie – skrátka v cestovnom zozname všetko odfajknuté.Pri cestovaní do vzdialenejších krajín je dôležité myslieť na to, že v prípade zranenia alebo náhlej zmeny zdravotného stavu (infarkt, cievna mozgová príhoda a pod.) sa náklady neobmedzujú len na akútnu liečbu.
"Často ide o náročné presuny medzi nemocnicami, lety so špeciálnym vybavením či zdravotníckym sprievodom, starostlivosť o spolucestujúcich, prekladateľské služby a iné. V takýchto prípadoch môžu náklady veľmi rýchlo presiahnuť desiatky tisíc eur," upozorňuje Viktória Piatková, riaditeľka úseku likvidácie poistných udalostí a správy poistenia v poisťovni Colonnade.
Ceny leteniek sa v prípade repatriácie v ležiacej polohe, resp. potreby špeciálnych prístrojov a personálu, pohybujú v oveľa vyšších cenových reláciách. O spôsobe transferu, potrebnej posádke a prístrojovom vybavení rozhoduje lekár. Následne poisťovňa v spolupráci s asistenčnou službou hľadá leteckú spoločnosť, ktorá vie tieto požiadavky splniť. Niekedy lekár povolí iba transport sanitkou.
Poistenie pokrývajúce liečebné náklady a asistenčné služby sa tak stáva nenahraditeľnou súčasťou každej dovolenky, obzvlášť ak cestujete do krajín mimo EÚ, kde zdravotná starostlivosť nemusí byť štandardizovaná a kde neplatí Európsky preukaz poistenca.
Aj "obyčajná" zlomenina, ktorá sa nemusí javiť komplikovane, môže teda napokon vyjsť poriadne draho. Výhodou cestovného poistenia nie sú len ušetrené peniaze za nákladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj asistenčná služba, ktorá vás vo vypätej a stresovej situácii upokojí, usmerní a následne všetko zabezpečí za vás (nemocnicu, transfer, tlmočníka, starostlivosť o spolucestujúcich, a pod.).
Vďaka dobre zvolenému poisteniu sa pani Lenka nielen vyhla obrovskému finančnému zaťaženiu, ale dostala aj najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť dostupnú v danom regióne a bezpečne sa spolu s manželom dopravila do nemocnice na Slovensku. Momentálne sa zo zranenia zotavuje v domácom prostredí. A keďže si nemohla užiť zvyšok svojej dovolenky, ale mala poistené aj skrátenie alebo zrušenie cesty, poisťovňa zaplatila pani Lenke a jej manželovi ďalších 4 700 € za nevyužité služby.
*Krstné meno klientky bolo zamenené kvôli zachovaniu súkromia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jedna zlomená noha stála vyše 110-tisíc eur. Dovolenka mohla vyjsť pani Lenku poriadne draho © SITA Všetky práva vyhradené.
K zraneniu došlo v malom ázijskom meste a pani Lenka bola prevezená do miestnej nemocnice, kde jej diagnostikovali zlomeninu holennej a lýtkovej kosti. Jej zdravotný stav si vyžadoval okamžitý chirurgický zákrok, následnú hospitalizáciu a predovšetkým náročný návrat domov (repatriáciu).
Za cestovné poistenie zaplatila Lenka pred cestou len 53,87 €. Vďaka tomu však poisťovňa uhradila za jej zdravotnú starostlivosť a náročnú repatriáciu až 110-tisíc eur..
"Návrat domov sa uskutočnil vo viacerých fázach. Keďže klientkin zdravotný stav nedovoľoval dlhý a náročný let na Slovensko, transportovali sme ju lietadlom z malého ázijského mestečka do hlavného mesta, kde dostala vyššiu zdravotnú starostlivosť. Za pár dní sa jej stav zlepšil natoľko, že mohla byť repatriovaná na Slovensko," uviedli zástupcovia poisťovne Colonnade.
Na čo si dať pozor pri ceste do exotiky?
Dôkladne zbalená batožina, premyslený itinerár, letenky, poistenie – skrátka v cestovnom zozname všetko odfajknuté.Pri cestovaní do vzdialenejších krajín je dôležité myslieť na to, že v prípade zranenia alebo náhlej zmeny zdravotného stavu (infarkt, cievna mozgová príhoda a pod.) sa náklady neobmedzujú len na akútnu liečbu.
"Často ide o náročné presuny medzi nemocnicami, lety so špeciálnym vybavením či zdravotníckym sprievodom, starostlivosť o spolucestujúcich, prekladateľské služby a iné. V takýchto prípadoch môžu náklady veľmi rýchlo presiahnuť desiatky tisíc eur," upozorňuje Viktória Piatková, riaditeľka úseku likvidácie poistných udalostí a správy poistenia v poisťovni Colonnade.
Ceny leteniek sa v prípade repatriácie v ležiacej polohe, resp. potreby špeciálnych prístrojov a personálu, pohybujú v oveľa vyšších cenových reláciách. O spôsobe transferu, potrebnej posádke a prístrojovom vybavení rozhoduje lekár. Následne poisťovňa v spolupráci s asistenčnou službou hľadá leteckú spoločnosť, ktorá vie tieto požiadavky splniť. Niekedy lekár povolí iba transport sanitkou.
Poistenie pokrývajúce liečebné náklady a asistenčné služby sa tak stáva nenahraditeľnou súčasťou každej dovolenky, obzvlášť ak cestujete do krajín mimo EÚ, kde zdravotná starostlivosť nemusí byť štandardizovaná a kde neplatí Európsky preukaz poistenca.
Poisťovňa môže preplatiť dokonca aj nevyužité služby
Aj "obyčajná" zlomenina, ktorá sa nemusí javiť komplikovane, môže teda napokon vyjsť poriadne draho. Výhodou cestovného poistenia nie sú len ušetrené peniaze za nákladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj asistenčná služba, ktorá vás vo vypätej a stresovej situácii upokojí, usmerní a následne všetko zabezpečí za vás (nemocnicu, transfer, tlmočníka, starostlivosť o spolucestujúcich, a pod.).
Vďaka dobre zvolenému poisteniu sa pani Lenka nielen vyhla obrovskému finančnému zaťaženiu, ale dostala aj najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť dostupnú v danom regióne a bezpečne sa spolu s manželom dopravila do nemocnice na Slovensku. Momentálne sa zo zranenia zotavuje v domácom prostredí. A keďže si nemohla užiť zvyšok svojej dovolenky, ale mala poistené aj skrátenie alebo zrušenie cesty, poisťovňa zaplatila pani Lenke a jej manželovi ďalších 4 700 € za nevyužité služby.
*Krstné meno klientky bolo zamenené kvôli zachovaniu súkromia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jedna zlomená noha stála vyše 110-tisíc eur. Dovolenka mohla vyjsť pani Lenku poriadne draho © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pripomíname si 57. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa – FOTO
Pripomíname si 57. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa – FOTO
<< predchádzajúci článok
Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská
Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská