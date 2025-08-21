|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská
Tagy: Poslankyňa parlamentu Úmrtie
Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa parlamentu Anna Záborská. Informovala o tom Kresťanská únia na sociálnej sieti Facebook, ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa parlamentu Anna Záborská. Informovala o tom Kresťanská únia na sociálnej sieti Facebook, ktorá vyjadrila sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. „Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami," uvádza Kresťanská únia.
Anna Záborská sa do parlamentu dostala na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) už v rokoch 1998 aj 2002. V prvých voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2024 bola zvolená na kandidátke KDH za poslankyňu Európskeho parlamentu. Členkou KDH bola od jeho založenia v roku 1990 a po odchode z hnutia vo februári 2019 založila spolu s Branislavom Škripekom novú konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia, ktorej sa stala predsedníčkou.
V roku 2020 sa do parlamentu dostala pod kandidátkou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a v predčasných voľbách roku 2023 to bolo opäť v koalícii s hnutím Igora Matoviča.
„Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Ostane našim svetlom na ceste k spoločnému dobru, Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie," uvádza Kresťanská únia.
Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 a bola lekárka, vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská © SITA Všetky práva vyhradené.
Anna Záborská sa do parlamentu dostala na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) už v rokoch 1998 aj 2002. V prvých voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2024 bola zvolená na kandidátke KDH za poslankyňu Európskeho parlamentu. Členkou KDH bola od jeho založenia v roku 1990 a po odchode z hnutia vo februári 2019 založila spolu s Branislavom Škripekom novú konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia, ktorej sa stala predsedníčkou.
V roku 2020 sa do parlamentu dostala pod kandidátkou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a v predčasných voľbách roku 2023 to bolo opäť v koalícii s hnutím Igora Matoviča.
„Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Ostane našim svetlom na ceste k spoločnému dobru, Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie," uvádza Kresťanská únia.
Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 a bola lekárka, vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poslankyňa parlamentu Úmrtie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Poprad si pripomína tragické udalosti z augusta 1968, pri sovietskej paľbe zahynul Jozef Bonk
Poprad si pripomína tragické udalosti z augusta 1968, pri sovietskej paľbe zahynul Jozef Bonk