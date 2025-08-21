Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Z domova

21. augusta 2025

Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská


Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa parlamentu Anna Záborská. Informovala o tom Kresťanská únia na sociálnej sieti Facebook, ...



anna zaborska 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa parlamentu Anna Záborská. Informovala o tom Kresťanská únia na sociálnej sieti Facebook, ktorá vyjadrila sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. „Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami," uvádza Kresťanská únia.


Anna Záborská sa do parlamentu dostala na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) už v rokoch 1998 aj 2002. V prvých voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2024 bola zvolená na kandidátke KDH za poslankyňu Európskeho parlamentu. Členkou KDH bola od jeho založenia v roku 1990 a po odchode z hnutia vo februári 2019 založila spolu s Branislavom Škripekom novú konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia, ktorej sa stala predsedníčkou.

V roku 2020 sa do parlamentu dostala pod kandidátkou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a v predčasných voľbách roku 2023 to bolo opäť v koalícii s hnutím Igora Matoviča.

„Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Ostane našim svetlom na ceste k spoločnému dobru, Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie," uvádza Kresťanská únia.

Anna Záborská sa narodila 7. júna 1948 a bola lekárka, vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 77 rokov zomrela poslankyňa Anna Záborská © SITA Všetky práva vyhradené.

