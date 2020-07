Jedno a dvojcentovky zrejme zmiznú z peňaženiek, ich používanie Slovákov obťažuje

NBS zrušenie najmenších mincí podporí

Dáta z európskeho barometra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2020 - Ministerstvo financií spustilo prípravu konkrétnej legislatívy na elimináciu používania najmenších euromincí.V zmysle svojho programového vyhlásenia totiž vo zverejnenej predbežnej informácii avizuje prípravu novely zákona o cenách, ktorej cieľom bude upraviť reguláciu zaokrúhľovania cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania jedno a dvojcentových euromincí.Pripomienkové konanie k návrhu by malo byť spustené už vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Navrhovaná zmena má podľa ministerstva financií pomôcť znížiť náklady firiem aj komerčných bánk, ktoré stojí manipulácia s najmenšími euromincami značné finančné prostriedky.Verejnosť sa môže do prípravy nového právneho predpisu podľa predbežnej informácie zapojiť formou zasielania podnetov či návrhov v zmysle jeho vecného zamerania do 28. júla tohto roka.K iniciatíve vládnej koalície eliminovať používanie najmenších euromincí stanovením nových pravidiel zaokrúhľovania cien, obsiahnutej aj v jej programovom vyhlásení, sa pritom pred mesiacom prihlásila aj Národná banka Slovenska (NBS).Jej banková rada v júni schválila dokument, ktorý sa venuje práve tejto problematike. Guvernér centrálnej banky Peter Kažimír zároveň vyhlásil, že NBS v prípade, ak sa táto téma dostane na stôl vlády a parlamentu, zrušenie používania najmenších euromincí plne podporí.NBS vo svojom súhlasnom postoji vychádza aj z dát z európskeho barometra, podľa ktorých Slováci patria medzi národy, ktoré používanie najmenších euromincí najviac obťažuje.Riešením by podľa NBS bolo, aby sa zákonom stanovilo zaokrúhľovanie cien tak, aby končili nulou alebo piatimi centami. Jedno a dvocentovky totiž Slovensko nemôže zrušiť ako zákonné platidlo, ale môže takto obmedziť ich používanie.Práve jedno a dvojcentovky pritom tvoria podstatnú časť euromincí v obehu. Celkovo je v súčasnosti na Slovensku v obehu 870 miliónov euromincí, z čoho vyše 60 % tvoria práve jedno a dvojcentovky. Ich nominálna hodnota však na všetkých eurominciach v obehu predstavuje iba 3 až 4 %.