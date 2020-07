Nezvestnosť osôb je potrebné hlásiť hneď, nie po 24 hodinách, upozorňuje polícia

Statusy vedú k šíreniu hoaxov

Po 20 rokoch je pátranie formálne ukončené

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nezvestnosť osôb môžu občania nahlasovať polícii okamžite, nemusia čakať 24 hodín, ako je to zaužívané v niektorých filmoch.Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti dementovala mýty viažuce sa k hľadaniu nezvestných. Patria medzi ne aj informácie o údajných čiernych dodávkach, ktoré sa „majú pokúšať unášať deti“.Nezvestnými osobami do 18 rokov v rámci Slovenskej republiky sú predovšetkým mladiství a maloletí, ktorí utekajú z reedukačných centier a tí, ktorí sú predmetom takzvaných rodičovských únosov.Štandardný trestný čin únosu osoby do 18 rokov zo strany cudzej osoby sa na území Slovenska nevyskytuje.Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby v prípade akékoľvek podozrenia ihneď kontaktovali číslo 158 a nezverejňovali o celej situácii statusy na sociálnych sieťach.„Vedú k vzniku a šíreniu hoaxov. Ak by došlo k ohrozeniu bezpečnosti akejkoľvek skupiny osôb, Policajný zbor túto skutočnosť nebude tajiť a verejnosť upozorní prostredníctvom svojich sociálnych sietí a médií,“ dodáva polícia.Nezvestnosť osôb majú občania právo nahlasovať okamžite. Dôležité je poskytnúť čo najviac informácií - o poslednom mieste pobytu nezvestnej osoby, jej záujmoch, okruhu priateľov a známych, problémoch, oblečení a podobne.Najdlhšie hľadanou osobou, ktorá v čase nezvestnosti nebola plnoletá, je Marek Ščuka z Arnutoviec (okres Spišská Nová Ves). Polícia po ňom pátra od septembra 2010. Z domu odišiel 12. septembra 2010 spoločne s kamarátmi do obce Smižany, odkiaľ sa nevrátil.V historickom prehľade pátrania policajného zboru existujú prípady, keď sa mladistvá alebo maloletá osoba nikdy nenašla.„Spravidla po 20 rokoch je pátranie formálne ukončené a súd ju môže vyhlásiť za mŕtvu, čo však na druhej strane neznamená, že polícia nepracuje s poznatkami, ktoré by viedli k jej vypátraniu aj po viac ako dvoch desaťročiach,“ doplnila polícia.Databáza nezvestných mladistvých a maloletých osôb je dostupná na webe ministerstve vnútra