Jedno z odborových združení v dopravnom podniku chce výstražný štrajk

Ilustračná snímka. Foto: Tomáš Gerši/TASR Foto: Tomáš Gerši/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – V Dopravnom podniku Bratislava (DPB) riešia otázku, či v prvý deň školského roka budú k dispozícii všetci šoféri, ktorí majú mať službu. Jedno z odborových združení v DPB totiž chce uskutočniť výstražný štrajk. DPB naň dôvod nevidí, hovorí, že neustále prijíma opatrenia, ktoré "robia povolanie vodiča MHD ešte atraktívnejším". Uisťuje verejnosť, že v prípade štrajku doprava MHD nebude ohrozená.Výzvu na štrajk oznámil predseda odborovej organizácie Autošofér Jozef Hitka, ktorý hovorí o pondelku 2. septembra medzi 4.00 a 7.00 h. Žiadnych vodičov doň nenúti. Hitka priznal, že nemá spätnú väzbu o tom, koľko šoférov sa do štrajku naozaj zapojí. Štrajkom chce upozorniť na zlé hospodárenie spoločnosti či zlé pracovné podmienky vodičov.DPB tvrdí, že urobí všetko pre to, aby sa prípadný štrajk dotkol cestujúcej verejnosti čo najmenej. Na základe svojho prieskumu očakáva, že sa doň nezapojí veľké množstvo vodičov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Dodáva, že DPB neustále prijíma opatrenia, ktoré „robia povolanie vodiča MHD ešte atraktívnejším“. Ako príklad uvádza medziročný nárast platov u vodičov trolejbusov o 14 percent, u vodičov autobusov o 14,9 percenta a u vodičov električiek až o 18 percent ročne. Priemerná mzda je tak podľa DPB u vodiča MHD 1456 eur.Dopravný podnik ďalej informuje o tom, že momentálne čaká na pridelenie rozhodcu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré by určilo odborové organizácie oprávnené rokovať o kolektívnej zmluve. Po určení rozhodcu hodlá vedenie DPB pokračovať v rokovaniach.Vyhlásenie štrajku avizoval Hitka v minulosti už viackrát. Odborové združenie Autošofér je jedno zo štyroch odborových združení DPB.