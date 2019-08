Macron tvrdí, že írska poistka je nenahraditeľná, Johnson tvrdí opak

Na snímke zľava britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas vyhlásenia pre médiá v Elyzejskom Paláci v Príži 22. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. augusta (TASR) - Do 30 dní je podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona možné nájsťpri ktorom Británia opustí Európsku úniu aj s dohodou, ochota však musí byťMacron sa vyjadril vo štvrtok ešte pred rokovaním s britským premiérom Borisom Johnsonom, s ktorým sa stretol v Paríži. Dodal však, že musia byť rešpektované zásadné body dohody, ktorú s EÚ dosiahla predošlá britská premiérka Theresa Mayová, informovala agentúra DPA.Kľúčové prvky dohody ako írska poistka nie sú podľa Macronových slov iba technickými obmedzeniami, aleMacron privítal Johnsona na nádvorí Elyzejského paláca. Obaja sa na seba usmievali a po spoločnej tlačovej konferencii, ktorá prechádzala ich rozhovorom, sa potľapkávali po chrbte, píše agentúra AP.Britský premiér Boris Johnson zasa pred spoločným obedom s Macronom povedal, že ustanovenia v dohode o brexite týkajúce sa írskych hraníc nie sú nevyhnutné a môžu byť nahradené rozličnými inými technickými opatreniami. Johnson povedal, že ho v tomto smerestredajšie rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá vyhlásila, že sporná otázka tzv. írskej poistky môže byť pri dostatočnej snahe vyriešená za 30 dní.Britský premiér chce s EÚ uzavrieť novú dohodu, nesúhlasí totiž so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa v úrade Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä práve tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ opakovane vyhlasujú, že táto dohoda sa už otvárať nebude.Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tentopre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.