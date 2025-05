Jedno z posledných želaní pápeža Františka, jeho papamobil poslúži v pásme Gazy ako sanitka

Posledné želanie zosnulého pápeža naplní organizácia Caritas

Ambulancia prinesie pomoc aj deťom v najodľahlejších oblastiach

5.5.2025 (SITA.sk) - Papamobil, ktorý využíval pápež František , poslúži ako sanitka pre deti v Pásme Gazy. Išlo o jedno z jeho posledných želaní. Takýmto spôsobom chcel prejaviť veľkú solidaritu s tamojšími obyvateľmi, ako to robil najmä v posledných rokoch svojho pontifikátu.Informovalo o tom talianske vydanie vatikánskeho portálu Vatican News. V posledných mesiacoch svojho života poveril touto úlohou humanitárnu organizáciu Caritas v Jeruzaleme, ide o reakciu na obrovskú humanitárnu krízu v Pásme Gazy, kde bolo doteraz vysídlených takmer milión detí.Z pápežského automobilu, z ktorého pápež František pozdravil milióny ľudí na celom svete, bude mobilná zdravotná ambulancia pre deti. Vatikánsky portál pripomína, že sú to najmä deti, ktoré doplácajú na ničivú vojnu, zrútenú infraštruktúru, zmrzačený zdravotný systém a nedostatok vzdelávania, pričom ich životy ohrozuje hlad, infekcie a zlé zdravotné podmienky. „Pápež František často hovoril, že deti nie sú čísla. Sú to tváre, mená, príbehy. A každé z nich je posvätné,“ pripomenul portál slová zosnulého pontifika.Organizácia Caritas, ktorá dlhodobo slúži komunitám v Gaze, vykonáva svoju činnosť v ťažkých podmienkach. Zdravotnú starostlivosť tam poskytuje jej viac ako stočlenný tím. Pápežský papamobil vybavili zariadením pre diagnostiku, vyšetrenia a liečbu ochorení, vrátane rýchlych testov na infekcie, diagnostickými nástrojmi, vakcínami, a ďalšími nástrojmi, ktoré môžu zachrániť život.V ambulancii budú pracovať lekári i zdravotnícki pracovníci, a po obnovení humanitárneho prístupu sa na nej vydajú aj za deťmi v najizolovanejších kútoch Pásma Gazy. „S vozidlom sa budeme môcť dostať k deťom, ktoré v súčasnosti nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, k malým deťom, ktoré sú zranené a podvýživené,“ poznamenal generálny sekretár švédskej charity Peter Brune.