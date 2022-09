Jednoducho spoľahlivý: Jungheinrich uvádza na trh základné modely EFG

Robustné základné modely do ľahkej a stredne náročnej prevádzky



Kombinácia funkčnosti a efektívnosti s atraktívnym pomerom cena/výkon



Na príležitostné prenášanie a skladovanie so zdvihom do výšky 6 500 mm



Široký sortiment základných modelov

Vysoký výkon za nízku cenu

Sofistikovaná ergonómia a bezpečnostné systémy

Bezpečnosť zaručená aj po nákupe

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Aktuálne ponúkame produkt od 17 500 eur bez DPH a k produktu ponúkame servisnú prehliadku zdarma. Akcia platí do 15.10. 2022 alebo do vypredania zásob Jungheinrich uvádza na svetový trh novú sériu robustných elektrických vysokozdvižných vozíkov . Nove vozíky EFG sú nákladovo efektívne základné modely s nosnosťou od 1,6 do 3 ton vhodné na bežné prenášanie a zakladanie bremien.Jungheinrich rozširuje svoju ponuku čelných vozíkov o dva nové modely EFG v základnom segmente. Znamená to, že odteraz bude okrem svojich známych vysoko- výkonných elektrických vozíkov spoločnosť po prvýkrát ponúkať svojim zákazníkom aj základné modely do ľahkej a stredne náročnej prevádzky. Vozíky sa môžu pochváliť úctyhodným výkonom, spoľahlivosťou a odolnosťou, a to pri nízkych obstarávacích nákladoch. "So sériou EFG BB a BC sme dosiahli novú definíciu kvality, ktorá sa môže pochváliť pozoruhodnou funkčnosťou, efektívnosťou a atraktívnym pomerom ceny a výkonu," hovorí člen predstavenstva pre predaj Jungheinrich Christian Erlach. Vozíky sú navrhnuté na príležitostné použitie v jednozmennej prevádzke a cielia na zákazníkov, ktorí sa chcú spoľahnúť na overenú kvalitu Jungheinrich aj v základnom segmente. "Naša nová séria EFG sa cielene zameriava na malé a stredné podniky a ich potreby: nízke obstarávacie náklady, rýchle časy dodania a spoľahlivé základné vybavenie," povedal Christian Erlach.Vozíky série EFG BB a BC sú dostupné v troj- a štvorkolesových verziách a vďaka nosnosti až do troch ton sú vhodné do širokého spektra sektorov v oblasti výroby, obchodu, skladovania, dielní či poľnohospodárstva. Modelové portfólio pokrýva plný rozsah prepravných a zakladacích prác. Agilný trojkolesový vozík EFG BB 216k je vďaka svojmu kompaktnému dizajnu výborný najmä na obratné manévrovanie v stiesnených skladových priestoroch. Štvorkolesové vozíky EFG BC sú dostupné s nosnosťou od 1,6 do 3,0 tony. Modely EFG BC 325(k)/330 sú vďaka svojej 48 V batérii obzvlášť nákladovo efektívnou alternatívou za vozíky v 80 V segmente. Sú vhodné aj na použitie v exteriéri. Tri rôzne druhy zdvíhacích zariadení v rôznych veľkostiach a konštrukčných prevedeniach sú tým správnym riešením na všetky bežné pracovné úlohy do výšky zdvihu 6 500 mm. Zdvíhacie zariadenie a bočný posuv sú čisto hydraulické a ovládajú sa mechanickými riadiacimi pákami. Je tiež možné vybaviť ich jednoduchými voliteľnými doplnkami.Výroba vozíkov podlieha rovnakým nárokom na kvalitu, akým podlieha aj výroba iných vozíkov Jungheinrich do náročných podmienok, vyrábaných priamo v Nemecku. "Vozíky série EFG BB a BC poskytujú našim zákazníkom kvalitu Jungheinrich za bezkonkurenčnú cenu," povedal Christian Erlach. Vozíky série EFG BB a BC sú už v základe vybavené mokrými kotúčovými brzdami. Vďaka svojej uzatvorenej konštrukcii sú brzdy mimoriadne odolné voči znečisteniu a zaručujú vysoký brzdný účinok s nízkymi nárokmi na údržbu. Počas brzdenia sa rekuperuje až 30 percent energie, čo výrazne predlžuje čas prevádzky na jeden cyklus nabitia batérie. Vďaka dvojmotorovému prednému náhonu s prevodovkou ZF je k dispozícii vždy dostatok výkonu s nízkou spotrebou energie.Vozíky série EFG BB a BC sú už v základe vybavené bezpečnostným systémom Jungheinrich curveCONTROL, ktorý pri odbočovaní vozík automaticky pribrzďuje v závislosti od uhla prejazdu. Výrazne sa tým znižuje riziko nehody pri odbočovaní, najmä pri práci s veľkým nákladom. Bezpečná prevádzka je zaručená vďaka piatim režimom jazdy, ktoré sa prispôsobia akejkoľvek situácii v sklade. Ochranná oblúková strecha, kompaktný profil stožiara a optimalizované umiestnenie reťazí a hadíc zaručujú dokonalý výhľad na okolie, a teda bezpečnosť pri práci. Do základnej výbavy vozíkov série EFG BB a BC patrí aj displej Jungheinrich s uhlopriečkou 2". Sú na ňom zobrazené informácie o stave batérie, zostávajúcej výdrži a zvolenom jazdnom režime, v prípade potreby aj vybrané bezpečnostné pokyny. Voliteľne je k dispozícii aj sedadlo Grammer MSG 65, ktoré pozdvihne pracovnú ergonómiu na novú úroveň.Jungheinrich ponúka elektrické vysokozdvižné vozíky série BB a BC individuálne aj ako flotilu, na predaj či prenájom. Aj pri základných vozíkoch je k dispozícii komplexné portfólio servisných služieb Jungheinrich, ktoré vám zabezpečí trvale bezproblémovú prevádzku. Zákazníci si môžu vybrať balíky údržby a servisu prispôsobené ich individuálnym potrebám. Vďaka rozsiahlej servisnej sieti Jungheinrich sú náhradné diely ľahko dostupné aj na elektrické vysokozdvižné vozíky série BB a BC.Informačný servis