Rebríček úsporných ojazdených vozidiel: na kúpu auta so spotrebou 3,3 litra stačí aj 3 300 eur

TOP 10 najlacnejších a najúspornejších vozidiel ponúkaných na sekundárnom trhu na Slovensku:







Model

Spotreba (l/100 km)

Stredná hodnota ceny

Najazdené kilometre (medián)

Rok výroby





Peugeot 308 1.6 BlueHDI 88 kW

3,1

11 145 €

126 900

2014 - 2018





Škoda Octavia 1.6 TDI 81 kW Greenline

3,2

11 490 €

190 000

2014 - 2016





Renault Clio 1.5 dCi 55/65 kW

3,3

8 500 €

102 000

2016 - 2017





Šmart Fortwo CDI 33 kW

3,3

3 285 €

136 000

2007- 2009





Škoda Fabia 1.2 TDI 55 kW

3,4

5 000 €

158 747

2010 - 2014





Škoda Fabia kombi 1.4 TDI 66 kW

3,4

6 900 €

184 800

2014 - 2015





Volkswagen Polo 1.4 TDI

3,4

8 800 €

91 287

2014 - 2017





Hyundai i20 1.1 CRDi

3,4

8 500 €

82 000

2015 - 2016





Volkswagen Golf 1.6 TDI 81

3,4

12 250 €

158 280

2015 - 2016





Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDI/e-HDI

3,5

9 500 €

114 325

2014 - 2017







27.9.2022 (Webnoviny.sk) -V septembri bolo na Slovensku doteraz inzerovaných vyše 38 tisíc ojazdených vozidiel. Medzimesačne je teda zatiaľ ponuka konštantná, rovnako tak významne nerastie stredná hodnota ceny, ktorá je aktuálne na úrovni 7 999 eur. "Stabilizácia ceny i ponuky na slovenskom trhu ojazdených áut je veľmi pozitívnym trendom a po viac ako dvoch rokoch je to aj útecha pre všetkých, ktorí si v dnešnej dobe zdražovania palív a energií chcú zaobstarať lepšie vozidlo," uvádza Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, a dopĺňa: "Kým posledné dva roky bolo pre zákazníkov dôležité to, aký veľký priestor automobil ponúka, teraz zohľadňujú aj prevádzkové náklady."Zo skúseností odborníkov zo spoločnosti AURES Holdings vyplýva, že najúspornejším modelom na trhu s ojazdenými vozidlami je Peugeot 308 1.6 BlueHDI 88 kW z rokov 2014 až 2018, ktorý spotrebuje iba 3,1 litra nafty na 100 km. Takýto model sa dá na slovenskom trhu aktuálne zaobstarať za mediánovú cenu 11 145 eur, s nájazdom do 130 tisíc kilometrov. Hneď za ním je Škoda Octavia Combi 1,6 TDI 81 kW Greenline vyrobená v rokoch 2014 až 2016 so spotrebou 3,2 l/100 km, ktorej mediánová cena je aktuálne 11 490 eur. Pokiaľ človek hľadá úsporné a zároveň lacné auto, s ktorým toho za rok až tak veľa nenajazdí, môže byť pre neho zaujímavou kúpou model Smart Fortwo CDI 33 kW z rokov 2007 až 2009 so spotrebou 3,3 l/100 km, ktorého stredná hodnota ceny je ľahko nad hranicou troch tisíc eur a kilometrový nájazd je stále na veľmi slušnej hranici 136 tisíc.Rebríček najúspornejších ojazdených automobilov skupina AURES Holdings vytvorila na základe analýzy údajov o doterajších ponukách ojazdených vozidiel na webových stránkach, v komisiách a v autobazároch na celom slovenskom trhu v septembri 2022. Nezohľadňuje však hybridné vozidlá a elektromobily, ktorých ceny sa výrazne líšia od áut so spaľovacími motormi.Informačný servis