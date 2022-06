Jednorazovú pomoc 100 eur dostanú aj ďalšie osoby, ale musia podať písomnú žiadosť

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Jednorazovú pomoc v sume 100 eur dostanú aj osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku od 6 do 18 rokov a nemajú príjem z práce, ani nepoberajú dôchodok. Ide o osoby, za ktoré štát za máj tohto roka platil poistné na dôchodkové poistenie.Nárok na takúto finančnú pomoc by malo mať približne 2,3 tisíca osôb. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. O poskytnutie 100-eurovej dotácie budú musieť tieto osoby najneskôr do konca septembra písomne žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.„Cieľom návrhu je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne osobám, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až osemnásť rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, preto za nich štát uhrádza poistné na dôchodkové poistenie," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.Vyplatenie 100-eurového príspevku pre tieto osoby si zo štátneho rozpočtu vyžiada 225,6 tisíca eur.