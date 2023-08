Jednota dôchodcov apeluje na politické strany, aby vyzvali seniorov k účasti v predčasných voľbách

List dostal aj premiér Ódor

Generačné rozdeľovanie spoločnosti

25.8.2023 (SITA.sk) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) apeluje v deklarácii na všetky politické strany kandidujúce v predčasných parlamentných voľbách 2023, aby vyzvali staršiu generáciu k účasti vo voľbách.Ako informoval predseda JDS Michal Kotian , dôvodom je, aby táto generácia spoločne rozhodla o ďalšom smerovaní Slovenskej republiky.Deklaráciu poslal v piatok predseda všetkým kandidujúcim politickým stranám s výzvou, aby ju ďalej šírili.Ako uvádza Kotian, podobne už napísal aj poverenému premiérovi Ľudovítovi Ódorovi 8. augusta, keď premiér označil za úspech, že bude voliť viac ako 70-tisíc Slovákov zo zahraničia.Podľa predsedu JDS máme na Slovensku aj viac ako 1,1 milióna seniorov, a preto by vláda nemala vyzývať len mladých ľudí a ľudí v zahraničí, aby išli voliť.„Na môj otvorený list som do dnešného dňa od pána premiéra nedostal žiadnu odpoveď," doplnil Kotian.Podľa predsedu stále viac pozorujú od vedúcich predstaviteľov nášho štátu čoraz väčšie generačné rozdeľovanie spoločnosti – na mladých a starých.„Mám ako predseda seniorskej organizácie, združujúcej viac ako 102-tisíc členov pocit, že slovenskí seniori sa pred voľbami ešte viac dostávajú na okraj spoločnosti, pretože zrejme ako voličský elektorát nevyhovujú moderným predstavám, ako by mala naša spoločnosť vyzerať a fungovať po predčasných parlamentných voľbách," pokračuje Kotian.„Ak nechce volebnú účasť seniorov podporiť premiér, ani Vláda SR, ani iní predstavitelia štátu, obraciame sa prirodzene na všetky kandidujúce politické strany, ktorým by v rámci demokracie malo záležať aj na stopercentnej účasti seniorov vo voľbách," uzatvára predseda JDS.