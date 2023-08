Abcházsko odmieta pripojenie k Rusku, reagovalo tak na slová ruského exprezidenta Medvedeva

Medvedevove predstavy

Gruzínsko, ktoré v roku 1991 získalo nezávislosť od Sovietskeho zväzu, je dlho zachytené medzi Ruskom a Západom.



Abcházsko formálne vyhlásilo nezávislosť od Gruzínska v roku 1999, no väčšina krajín sveta ho uznáva ako súčasť Gruzínska.



Rovnako je to aj s Južným Osetskom, ktoré sa odtrhlo od Gruzínska v roku 1992.





25.8.2023 (SITA.sk) - Gruzínsky separatistický región Abcházsko dôrazne odmietol návrhy, že by ho mohlo anektovať Rusko.Abcházske ministerstvo zahraničia vo štvrtok vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že sú „neochvejný spojenec Ruskej federácie“, ale ich samozvaná štátnosť „nie je predmetom diskusie“.Vyjadrilo sa tak po tom, čo podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev naznačil, že by Rusko mohlo anektovať Južné Osetsko a Abcházsko - gruzínske odštiepenecké regióny podporované Kremľom, informuje portál Politico.„Myšlienka pripojenia k Rusku je stále populárna. A môže byť dobre implementovaná, ak na to budú dobré dôvody,“ povedal Medvedev.Predseda abcházskej bezpečnostnej rady Sergej Šamba však kontroval, že v regióne „nie sú žiadne politické subjekty“, ktoré by tlačili na integráciu s Ruskom.„Nedostali sme žiadne formálne žiadosti o pripojenie k Ruskej federácii a ešte som neidentifikoval žiadnu politickú frakciu v Abcházsku, ktorá by si predstavovala takúto dynamiku vzťahu s Ruskom,“ dodal.