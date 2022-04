Jednota dôchodcov si podala vládu, pri zdražovaní sa otočila chrbtom všetkým seniorom

Protesty budú pokračovať

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda sa pri navrhovaní pomoci súvisiacej so zdražovaním otočila chrbtom všetkým seniorom. V tlačovej správe to uviedla Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS). Kabinet pri zdražovaní podľa JDS ignoruje ústavné a sociálne práva seniorov a z chudobných seniorov robí žobrákov.Zástupkyňa JDS Valéria Pokorná tvrdí, že význam pre túto vládu majú iba tí občania Slovenska, ktorí vytvárajú ekonomické hodnoty.JDS bude preto pokračovať v protestných zhromaždeniach. Po schválení pomoci pri zdražovaní bez financií pre seniorov bude JDS zároveň iniciovať ďalšie protestné, ale aj iné akcie. „Na začiatku tohto roka mal každý tretí senior starobný dôchodok pod hranicou chudoby. Je to hanba vládnej koalície, že ďalšie desaťtisíce seniorov uvrhne vedome do pasce chudoby," uviedla Pokorná.V spotrebnom koši seniorov tvoria podľa nej náklady na bývanie, energie a potraviny viac ako 45 percent. „Tieto položky rástli a budú rásť najviac a najrýchlejšie, a to v roku 2022 aj 2023," dodala.Na pomoc ľudom v boji so zdražovaním vláda v tomto roku vynaloží 260 miliónov eur a v budúcom roku jednu miliardu eur. V tomto roku sa prídavok na dieťa jednorazovo zvýši zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Na tento účel vláda vynaloží 83 miliónov eur.Prídavok sa zvýši pre 661-tisíc rodičov, ktorí majú 1,1 milióna nezaopatrených detí. Bude sa to týkať všetkých nezaopatrených detí bez ohraničenia veku. Príspevok v sume 100 eur dostanú aj rodiny v hmotnej núdzi, seniori, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok, opatrovatelia, osobní asistenti a náhradní rodičia.Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur dostanú rodičia na nezaopatrené deti v júli tohto roka. Od augusta tohto roka sa má prídavok na dieťa trvalo zvýšiť z 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 60 eur na dieťa.