Mikulec odmieta, že by bolo obvinenie Fica politicky motivované a vyjadril sa aj k „tajnému stretnutiu“

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) odmietol, že by bolo obvinenie poslanca a predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica politicky motivované.Šéf rezortu vnútra v relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres tiež poprel informácie, že by zasahoval do vyšetrovania. Zároveň zdôraznil, že pri vyšetrovaní dôveruje vedeniu Policajného zboru, vyšetrovateľom a prokurátorom.Mikulec sa vyjadril aj k údajnému „tajnému stretnutiu" ministra vnútra, prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana , ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).Podľa poslanca Juraja Blanára Smer-SD ) na stretnutí pripravovali zadržanie Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka . Minister vnútra zdôraznil, že nešlo o tajné stretnutie. Vysvetlil, že na stretnutí sa riešila reforma Policajného zboru a odmietol, že by sa rozprávali o veci Fica.