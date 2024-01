Jednota dôchodcov tvrdo skritizovala rozpočtovú radu, jej šéf vraj berie 14-tisíc eur mesačne a pritom poukazuje na vysoké dôchodky

Kontrola porušenia zákona

24.1.2024 (SITA.sk) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) opakovane vyzýva vedenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) , aby prestalo s dlhodobou dezinformačnou kampaňou proti seniorom na Slovensku. Tvrdí, že RRZ svojimi článkami neprestáva zahlcovať mainstreamové médiá útokmi na seniorov a podnecuje tak medzigeneračné spory v spoločnosti.„RRZ sa tak opakovane zapája do politického boja medzi koalíciou a opozíciou proti seniorom. Napríklad na svojej facebookovej stránke má ako hlavný motív uvedené „Lobista budúcich generácií," uviedla JDS. Rozpočtová rada podľa šéfa JDS Michala Kotiana opakovane politicky podnecuje svojimi článkami nenávisť voči seniorom vytváraním dojmu, že majú dostatok a neoprávnene chcú viac.„Aj preto sme požiadali RRZ, aby nám sprístupnilo svoje mzdy a odmeny za predchádzajúce štyri roky. Vnímame to nielen my, seniori, ale aj naše rodiny, že RRZ od roku 2020 nenapísala jednu, jedinú informáciu o zlom stave financií či tomu, ako sa majú seniori zle," uviedol. JDS chce následne požiadať parlamentný výbor pre financie a rozpočet o kontrolu týchto údajov, prípadne či nebol porušený zákon.„Nepáči sa nám, ak napríklad šéf RRZ podľa medializovaných informácií poberá mesačne viac ako 10-tisíc eur, vraj je to konkrétne až 14-tisíc eur mesačne a pritom RRZ kritizuje vysoké dôchodky," povedal Kotian.Podľa neho je otázne, či by vláda skôr nemala pristúpiť aj ku škrtom platov ľudí, ktorí poberajú viac ako 10-tisíc eur mesačne a kritizujú dôchodcov za 600-eurový priemerný dôchodok, ktorý poberá viac ako 600-tisíc seniorov. RRZ sa zdajú byť tieto dôchodky vysoké a štátny rozpočet neudržateľný.„Nikomu inému sa RRZ vo svojich vyjadreniach nevenuje viac, ako práve spochybňovaniu pomoci seniorom," dodal predseda JDS. Automatická valorizácia chráni kúpnu silu „štandardných“ dôchodkov. Na rast cenovej hladiny však reaguje s oneskorením, a preto pri inflačnom šoku spôsobuje dočasný pokles kúpyschopnosti týchto príjmov.Takáto situácia nastala od začiatku roku 2022, a to aj napriek prijatiu opatrení na zmiernenie vplyvu inflácie na dôchodky, ako bol mimoriadny štrnásty dôchodok a rodičovský dôchodok. Priemerná kúpna sila dôchodkov na obdobie asi jedného roka v porovnaní s prvým polrokom 2021 klesla približne o 9 %.Tento dočasný problém sa podarilo systematicky vyriešiť zavedením mimoriadnej valorizácie v polovici minulého roka. Tá by mala pomôcť ochrániť dôchodky aj v prípade budúcich inflačných šokov a zabrániť opakovaniu podobnej situácie. Na sociálnej sieti to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).„Kúpyschopnosť starobných dôchodcov sa pred koncom tohto roka vrátila približne na úroveň pred inflačným šokom a na kompenzáciu inflácie už nebolo potrebné prijímať ďalšie nákladné jednorazové alebo trvalé opatrenia," upozorňuje rozpočtová rada. V decembri minulého roka však vláda Roberta Fica vyplatila penzistom mimoriadny príplatok v sume 300 eur a od roku 2024 plánuje schváliť trinásty dôchodok vo výške priemernej sumy daného typu dôchodku.„Tým by sa priemerná kúpna sila dôchodkov trvale zvýšila takmer o 7 percent nad úroveň pred inflačným šokom," uviedla RRZ. To však znamená trvalé dodatočné výdavky z verejných financií na ľudí v starobnom a predčasnom dôchodku vo výške približne 700 miliónov eur ročne.Pri aktuálnom klesajúcom trende inflácie znamená oneskorená valorizácia podľa rozpočtovej rady to, že štandardné dôchodky budú rásť rýchlejšie ako ceny. Podľa súčasných prognóz by preto celkový príjem dôchodcov mal prevyšovať infláciu o 6 až 8 percent.„Vzhľadom na zlý stav verejných financií a potrebu stabilizácie verejného dlhu by vláda mala byť prirodzene opatrná pri prijímaní plošných, drahých a trvalých opatrení bez reálneho finančného krytia, špeciálne, ak tieto opatrenia nemajú jasne deklarovaný reálny cieľ, ktorý riešia," zdôraznila rozpočtová rada.