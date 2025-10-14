Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.10.2025
 Meniny má Boris
 Tlačové správy

Jednotka na trhu s novým vedením a silnou víziou: Ivan Ljubić sa stáva generálnym riaditeľom skupiny Hisense pre Česko a Slovensko


Tagy: Generálny riaditeľ PR

Spoločnosti Gorenje spol. s r.o., Gorenje Real s.r.o. a Gorenje Slovakia s.r.o., ktoré sú súčasťou globálnej skupiny Hisense, oznamujú vymenovanie Ivana Ljubića do funkcie ...



new project 10 676x444 14.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosti Gorenje spol. s r.o., Gorenje Real s.r.o. a Gorenje Slovakia s.r.o., ktoré sú súčasťou globálnej skupiny Hisense, oznamujú vymenovanie Ivana Ljubića do funkcie generálneho riaditeľa pre Českú a Slovenskú republiku.


Vo svojej novej pozícii bude Ivan Ljubić zodpovedný za vedenie a strategické riadenie značiek Hisense, Gorenje, ASKO, Kuchyne Gorenje a MORA v oboch krajinách. Povedie všetky kľúčové oddelenia – od obchodu, marketingu, logistiky, servisu, financií a controllingu, cez produktový manažment až po HR a ďalšie podporné tímy.

Ivan Ljubić prináša do novej roly bohaté skúsenosti z oblasti financií, obchodu a riadenia. V rámci skupiny Hisense Europe pôsobil ako regionálny riaditeľ pre predaj, marketing a riadenie dodávateľského reťazca, predtým tiež ako finančný riaditeľ Gorenje Zahreb. Profesijné základy získal v bankovom sektore, kde zastával manažérske pozície v Zagrebačkej banke. Vyštudoval manažment na Fakulte ekonómie a podnikania Univerzity v Záhrebe, kde získal bakalársky aj magisterský titul.

Vo funkcii strieda Gregora Gržinu, ktorý viedol región od septembra 2019.

"Bol som rád, že som mohol viesť naše tímy v Českej a Slovenskej republike počas viac ako šiestich rokov. Funkciu teraz odovzdávam človeku, ktorý má energiu, skúsenosti a silnú víziu posunúť nielen naše značky, ale aj obchodné vzťahy a rozvoj zamestnancov na ďalšiu úroveň," uviedol Gregor Gržina.

"Ďakujem Gregorovi za jeho mimoriadne vedenie, vďaka ktorému sa skupina Hisense stala jednotkou na českom i slovenskom trhu. Je mi cťou nadviazať na tento úspech a spoločne s tímom pokračovať v raste, inováciách a budovaní silných vzťahov so zákazníkmi aj partnermi," hovorí Ivan Ljubić.

"Sme radi, že Ivan preberá vedenie našich aktivít v regióne. Veríme, že jeho skúsenosti a vízia prispejú k ďalšiemu rastu našich značiek a posilneniu pozície na trhu," dopĺňa Erika Varagya, HR riaditeľka spoločnosti.

O skupine Hisense


Skupina Hisense je globálnym lídrom v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov. V Českej a Slovenskej republike zastrešuje široké portfólio značiek – od televízorov a audio techniky Hisense, cez dizajnové spotrebiče Gorenje, prémiové škandinávske produkty ASKO, kvalitný nábytok Kuchyne Gorenje, až po ikonické sporáky a ďalšie spotrebiče MORA. Pod vedením Ivana Ljubića sa dôraz zameria na obchod, zákaznícku spokojnosť, efektívny marketing a rozvoj zamestnancov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jednotka na trhu s novým vedením a silnou víziou: Ivan Ljubić sa stáva generálnym riaditeľom skupiny Hisense pre Česko a Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

