 24hod.sk    Tlačové správy

Prieskum: Až 85 % ľudí na Slovensku pije kávu. Uhádnete, akú najradšej?


Tagy: Káva PR Prieskum

Kávu si dopraje drvivá väčšina Sloveniek a Slovákov, a to najmä v jednu konkrétnu časť dňa, zistil najnovší prieskum o konzumácii tohto povzbudzujúceho nápoja. Kvalitnú kávu za výhodnú cenu teraz ...



Zdieľať
new project 9 676x444 14.10.2025 (SITA.sk) - Kávu si dopraje drvivá väčšina Sloveniek a Slovákov, a to najmä v jednu konkrétnu časť dňa, zistil najnovší prieskum o konzumácii tohto povzbudzujúceho nápoja. Kvalitnú kávu za výhodnú cenu teraz nájdeme aj v novej značke TIRA, ktorá prináša vyberané kávové zrná a vyvážené zmesi.


Na Slovensku sme veľkými milovníkmi kávy – podľa prieskumu* ju pije až 85 % ľudí. Najobľúbenejšia je pritom zrnková mletá káva, ktorú ako zalievanú či z kávovaru uprednostňuje viac ako polovica z nás (52 %). "Populárna je aj instantná alebo rozpustná káva, ktorú si dopraje necelá štvrtina ľudí. Naopak, menej preferovaná je káva z kapsúl (8 %) či iné typy kávy, napríklad z obilnín, púpavy či čakanky – tie pijú iba dvaja ľudia zo sto. Kávu vôbec nekonzumuje viac ako desatina Sloveniek a Slovákov (15 %)," vysvetlil Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.

Kým ľudia vo vyššom strednom veku (45 – 64 rokov) majú častejšie radi zrnkovú mletú kávu, tí od 35 do 44 rokov si skôr doprajú instantnú kávu. Mladšia generácia (25 – 34 rokov) pije najmä kávu z kapsúl, ale čerství dospelí (od 18 do 24 rokov) tomuto nápoju priveľmi neprišli na chuť – nepije ho viac ako tretina (39 %) z nich.

A kedy počas dňa si kávu vychutnávame najčastejšie? Z prieskumu vyplýva, že ráno po prebudení, k raňajkám – platí to pre viac ako dve pätiny mužov (44 %) a zhruba polovicu žien (52 %). Dúšok kávy si však dokážeme užiť aj v neskorších hodinách. "Viac ako pätina ľudí pije kávu predpoludním, po obede alebo popoludní. Približne jeden z 10 ľudí nepozerá na hodinky a tento nápoj si dopraje kedykoľvek počas dňa. Vo večernom čase ju však vyhľadáva iba malá časť Sloveniek a Slovákov (3 %)," dopĺňa Marek Kravjar.

Nová káva v BILLA


Chutnú kávu si teraz môžeme dopriať aj vďaka novej privátnej značke TIRA. Spoločnosť BILLA v nej prináša vyberané zrná, vyvážené zmesi a kvalitu za rozumnú cenu. V ponuke má obľúbené odrody robusta a arabica, ktoré pochádzajú aj z Brazílie, Peru a Kolumbie. Na výber je z viacerých druhov a balení, od zrnkovej kávy cez mletú až po kávové kapsuly.

"Espresso, lungo, cappuccino či latte – v novej značke TIRA si svoju obľúbenú chuť nájde každý. Túto kávu prinášame v spolupráci s overenou európskou pražiarňou s dlhoročnou tradíciou. Dlhé a šetrné praženie rozvíja v zrnách prirodzenú chuť a arómu, aby v šálke vynikla čistá, harmonická chuť bez ostrej horkosti. Či už teda preferujete jemnejší profil, krémovú hebkosť alebo intenzívny zážitok, TIRA je pripravená urobiť z vašej pauzy malý rituál," povedala Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko. Na každom balení TIRA nájdete aj jednoduchý "kompas chuti", ktorý vám priblíži vlastnosti kávy a uľahčí výber.

Dodávateľ, ktorý za kávou TIRA stojí, je spoločnosťou BILLA dôkladne preverený. Zárukou kvality je aj pečať Rainforest Alliance Certified, ktorú značka TIRA nesie. Produkty s týmto označením podporujú farmárov
A firmy, ktoré dlhodobo zavádzajú udržateľné postupy – chránia lesy a vodu, zabezpečujú dôstojné životné podmienky pre pestovateľov, posilňujú dodržiavanie ľudských práv a zvyšujú odolnosť voči zmene klímy.

* Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra Focus. Zber dát prebiehal od 10. do 17. 9. 2024 metódou dotazníka na reprezentatívnej vzorke 1086 respondentov populácie Slovenska vo veku od 18 rokov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Prieskum: Až 85 % ľudí na Slovensku pije kávu. Uhádnete, akú najradšej? © SITA Všetky práva vyhradené.

