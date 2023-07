Jednotkou kandidátky Maďarského fóra a spojených strán je Simon, nie sú vraj voľbou menšieho zla (video)

aktualizované 10. júla, 14:28



10.7.2023 (SITA.sk) -Jednotkou kandidátky strany Maďarské fórum Demokratická strana je predseda strany Maďarské fórum a bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon Dvojkou je predseda ODS a generál vo výslužbe Pavel Macko , trojkou je vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave Zsolt Gál.Informovala o tom strana v pondelok na tlačovej konferencii. Predstavitelia spojenej strany zdôraznili, že slovenskí, maďarskí a rómski kandidáti sa spojili na spoločnej občianskej kandidátke na princípe rovnakých hodnôt.Deklarujú, že ponúkajú odbornosť, slušnosť a zodpovednosť. Ako zdôraznil Zsolt Simon, nie sú voľbou menšieho zla, ale voľbou bez kompromisov, pretože nie sú nijako spojení s obdobím mafie, ani obdobím chaosu.Prioritami spojenej strany je decentralizácia štátu a posilnenie regiónov, mier a bezpečnosť pre všetkých občanov, investície do verejnej infraštruktúry, rozvoj podnikateľského prostredia a zefektívnenie sociálneho systému.„Tridsať rokov od vzniku Slovenskej republiky sa nám, bohužiaľ, krajina rozpadá. Rozpadajú sa nám mosty, budovy, inštitúcie aj morálka spoločnosti,“ poukázal Macko. Predstavou spojenej strany je posilnenie regiónov, ktoré by dostali viac kompetencií aj financií, aby o ich použití rozhodovali tí, ktorých sa to týka. Chceli by viac žúp, menej okresov a poslancami žúp by sa mali stať primátori a starostovia. „Väčšinu investičnej výstavby realizujeme z fondov Európskej únie, a aj to robíme zle. Chceme výrazne posilniť investície do verejnej infraštruktúry,“ dodal Macko.Štát má podľa neho občanom slúžiť a nie ich „buzerovať“. Za jeden zo svojich základných pilierov pokladá strana aj jasné ukotvenie v Európskej únii Líder kandidátky Zsolt Simon verí, že strana sa dostane do parlamentu. Zatiaľ podľa neho prieskumy ukazujú len podporu od maďarských voličov, pretože podpora od Rómov sa dá ťažko odmerať, ale nepochybujú o tom, že aj tam majú svojich voličov. Na kampaň plánujú minúť 700-tisíc eur, pôjde najmä o dary a pôžičky.Zo štvrtého miesta kandiduje Jozef Rajtár z Demokratickej strany, bývalý poslanec parlamentu za SaS. „Na kandidátke máme aj môjho bývalého asistenta Filipa Rybaniča, ktorý sa neváhal postaviť proti vtedy najsilnejšiemu človeku v štáte, ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Máme tu Natáliu Blahovú, ktorá otvorila veľmi závažnú kauzu Čistý deň, ktorý bol skôr Špinavým dňom,“ vymenoval Rajtár.Zdôraznil, že ľudia na kandidátke majú svoje hodnoty a jasné zásady. „Zsolt Simon povedal Robertovi Ficovi jasné nie, keď jeho vtedajší kolegovia išli s ním do vlády,“ pripomenul.Rómska koalícia ide do volieb so štyrmi kandidátmi. Jej prioritou je vzdelávanie rómskej národnostnej menšiny. „Len kvalitné vzdelávanie pre všetkých bez rozdielu umožní Rómov uplatniť sa na trhu práce,“ podčiarkla Ingrid Lukáčová z Rómskej koalície.