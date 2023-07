Prezident Zelenskyj príde na summit NATO v Litve, potvrdil Stoltenberg

Ukrajina si vypočuje "áno"

Zelenskyj tam nejde pre zábavu

10.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní na dvojdňovom summite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v litovskom Vilniuse, ktorý sa začne v utorok.Ako referuje web Ukrajinská pravda, na spoločnej tlačovej konferencii s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová niekoľko hodín predtým uviedla, že o Zelenského fyzickej prítomnosti vo Vilniuse sa ešte nerozhodlo. Naznačila však, že Ukrajina si na summit v Litve vypočuje „áno“, otáznik akurát visí nad jeho podobou.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zasa vyhlásil, že spojenci v NATO sa dohodli na zjednodušenom postupe pre vstup Ukrajiny do aliancie.Stoltenberg povedal, že tento summit by mal priviesť Ukrajinu bližšie k NATO.„Obnovíme naše politické väzby. Prezident Zelenskyj sa k nám pripojí na ustanovujúcom zasadnutí Rady NATO - Ukrajina,“ povedal Stoltenberg.Samotný Zelenskyj predtým poznamenal, že nechce ísť do Vilniusu „pre zábavu“ a očakáva, že Ukrajina dostane pozvanie do aliancie a dočasné bezpečnostné záruky.