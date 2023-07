Jednotkou kandidátky Republiky je Uhrík, Mazurek zobral svoje miesto ako výzvu (video)

Mazurekova výzva

Kandidačná listina Republiky

3.7.2023 - Jednotkou kandidátky hnutia Republika do septembrových parlamentných volieb je jeho predseda Milan Uhrík , dvojkou je podpredseda Miroslav Suja a trojkou je ďalší podpredseda Ondrej Ďurica . Poslanec Národnej rady SR a podpredseda hnutia Milan Mazurek sa rozhodol kandidovať z posledného 150. miesta.Ako povedal v pondelok na tlačovej konferencii Uhrík, Mazurek to zobral ako výzvu, aby ľudia rozhodli, či ho v parlamente znova chcú, alebo nie.Zo štvrtého miesta kandiduje Uhríkov asistent z europarlamentu Ján Kecsés , ďalší v poradí sú generál Jozef Viktorín, Uhríkova asistentka Michaela Riapošová, garant pre oblasť spravodlivosti Marek Géci a expert na zahraničnú politiku Marián Ďuriš.Deviaty je poslanec Národnej rady SR Eduard Kočiš a prvú desiatku uzatvára starostka obce Liptovské Revúce Jana Šimová. Zo 148. miesta kandiduje zakladateľ Slovenskej národnej strany Marián Andel, ktorý sa rozhodol pridať k hnutiu Republika.Kandidačnú listinu odovzdali minulú stredu. Ako povedal Uhrík, zostavená je z členov hnutia Republika. Cieľom je ponúknuť stabilný kolektív, ktorý bude schopný pracovať štyri roky bez toho, aby sa štiepil.Dodal, že sa snažili zostaviť tím, ktorý bude mať svoju vážnosť a odbornosť. Podčiarkol, že sú najsilnejším pronárodným a vlasteneckým hnutím a podľa prieskumov sa zrejme dostanú do parlamentu. V prípade úspechu vo voľbách sa Uhrík plánuje vrátiť z Európskeho parlamentu naspäť do národnej politiky.