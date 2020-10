Jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách sa má posunúť o rok

Nový zákon ovplyvní evidenciu

Zásadné zmeny v informačných systémoch

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zavedenie nového jednotného systému zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb by sa malo posunúť z 1. januára budúceho roka na 1. január 2022. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnych službách, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková Upozornila na to, že súčasná vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách."Je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme," zdôvodnila posunutie zavedenia informačného systému sociálnych služieb na január 2022. Parlament by sa mal novelou zákona zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 20. októbra tohto roka. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa Krištúfkovej zároveň pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov. "Je preto nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť pre prehodnotenie jeho obsahu s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, ako aj pre prípadné získanie výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému," tvrdí Krištúfková.Jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb má vytvoriť predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.