Najbližšie dni budú pre Trumpa skúškou, jeho zdravotný stav bol údajne veľmi znepokojivý

Kľúčových 48 hodín

Podali mu experimentálny liek

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump , ktorému diagnostikovali ochorenie COVID-19 , verí, že z nemocnice sa čoskoro vráti, najbližšie dni ale podľa neho budú „naozajstnou skúškou“. Vo videu zverejnenom v sobotu na twitteri Trump pripustil, že v čase prijatia do nemocnice sa necítil dobre, teraz sa ale má oveľa lepšie.Trumpov ošetrujúci lekár Sean Conley predtým uviedol, že prezident sa ešte celkom nezotavil, lekársky tím je ale opatrne optimistický.Protirečivú informáciu o prezidentovom zdravotnom stave v sobotu vyslal šéf Trumpovej kancelárie Mark Meadows. Ten mimo kameru uviedol, že prezidentov zdravotný stav bol v uplynulých 24 hodinách „veľmi znepokojivý“ a najbližších 48 hodín bude z pohľadu jeho liečby kľúčových.Amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok previezli do vojenskej nemocnice, kde mu dali antivirotikum remdesivir. Trump oznámil, že spolu s manželkou Melaniou mali pozitívne testy na koronavírus, v piatok ráno.Biely dom neskôr uviedol, že prezident má mierne príznaky a má dobrú náladu. Prezidentov lekár Sean Conley informoval, že pred odchodom do nemocnice dali Trumpovi, ktorý zažíva únavu, experimentálny protilátkový liek Regeneron, ktorý ešte klinicky testujú. Po prevoze do nemocnice a konzultáciách s odborníkmi sa neskôr rozhodli pre liečbu remdesivirom.