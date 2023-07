Jednotu NATO testujú viaceré výzvy, na summite vo Vilniuse rozhodnú aj o Ukrajine a Švédsku

Členstvo Ukrajiny

Rozhodnutie o členstve Švédska

11.7.2023 (SITA.sk) - V litovskom Vilniuse sa v utorok začína dvojdňový summit Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Každoročné stretnutie lídrov 31-člennej aliancie sa pritom koná v čase, keď jej jednotu, ktorú sa usiluje demonštrovať čeliac ruskej vojne na Ukrajine, testujú viaceré výzvy ako zaostávanie členských štátov v cieľoch vojenských výdavkov, neschopnosť dohodnúť sa na novom generálnom tajomníkovi či osud členstva Švédska v organizácii. Najväčšiu a zrejme najnáročnejšiu výzvu však predstavuje vojnou zmietaná Ukrajina.Ukrajinské členstvo v NATO stále vyvoláva otázky, ktoré nemajú jasnú odpoveď. Niektorí členovia tvrdia, že prijatie Ukrajiny do aliancie by splnilo sľub, ktorý dostala ešte pred niekoľkými rokmi, a je to nevyhnutný krok na odradenie ruskej agresie vo východnej Európe. Ďalší sa však obávajú, že by sa to mohlo vnímať ako provokácia, ktorá by mohla narásť do ešte väčšieho konfliktu.Spojené štáty a Nemecko napríklad trvajú na tom, že pozornosť by sa mala venovať skôr pomoci Ukrajine - dodávaniu zbraní a munície - ako jej formálnej pozvánke do NATO. Americký prezident Joe Biden v nedávnom rozhovore pre televíziu CNN povedal, že si myslí, že Ukrajina nie je na členstvo v NATO pripravená. Krajiny na východnom krídle aliancie pre Kyjev žiadajú pevnejšie uistenie o jeho budúcnosti.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšom rozhovore pre ABC News vyzval obrannú alianciu, aby poskytla Ukrajine jednotnú odpoveď na jej úsilie o členstvo. Kým nie je členom NATO, Ukrajina by podľa neho mala dostať jasné bezpečnostné záruky.Napätie vo Vilniuse z časti zmierni pondelkové rozhodnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana , ktorý súhlasil, že nebude brániť Švédsku pridať sa do aliancie a záležitosť postúpi parlamentu v Ankare. Rozhodnutie tureckého lídra je v otázke švédskeho členstva v NATO kľúčové, keďže Turecko sú s Maďarskom jediní členovia organizácie, ktorí ho ešte neratifikovali.Očakáva sa, že podobný krok urobí aj Budapešť. Ankara dosiaľ okrem iného obviňovala Švédsko z prílišnej zhovievavosti k protiislamským demonštráciám a militantným kurdským skupinám, ktoré v Turecku dlho vedú povstanie.